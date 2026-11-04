La exploración dirigida detecta mieloma múltiple oculto que no se detecta con las técnicas de imagen estándar

Imagen de microscopio con células afectadas por mieloma múltiple. - ISTOCK

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una tomografía por emisión de positrones (PET) inmunológica dirigida logra detectar restos de mieloma múltiple activo que las tomografías PET/CT y los análisis de sangre estándar no detectaron, según exponen investigadores del Sylvester Comprehensive Cancer Center, que forma parte de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami (Estados Unidos).

Este hallazgo, resultado de un ensayo clínico de fase 2, se publica en 'Radiology'. Los expertos valoran que podría ayudar a los médicos a identificar con mayor precisión la enfermedad, orientar las decisiones de tratamiento y confirmar si el cáncer persiste después de la terapia.

El mieloma múltiple es una enfermedad que puede pasar desapercibida. Este cáncer de sangre se origina en la médula ósea, pero se disemina a diversas partes del cuerpo. Los médicos pueden utilizar técnicas de imagen avanzadas y análisis de sangre más recientes para detectar la enfermedad, pero estas pruebas no siempre ofrecen una imagen completa, lo que puede influir en todo, desde el diagnóstico hasta las decisiones de tratamiento.

Con este nuevo trabajo, los expertos han demostrado que una técnica de imagenología dirigida puede detectar el mieloma activo que las pruebas estándar no detectan. El estudio utilizó immunoPET, un nuevo tipo de anticuerpos marcados que localizan y se adhieren directamente a las células del mieloma.

"Si queremos curar el mieloma múltiple, necesitamos dos cosas. Primero, medicamentos realmente eficaces. Segundo, asegurarnos de que no quede enfermedad residual tras estos tratamientos", expone el doctor C. Ola Landgren, jefe de la División de Mieloma, director del Instituto Sylvester de Mieloma y autor principal del estudio. "Estamos desarrollando tecnología nueva y mejorada diseñada para detectar la enfermedad y asegurarnos de no pasarla por alto".

Cada año, más de 36.000 estadounidenses son diagnosticados con mieloma múltiple. En el tratamiento estándar actual, la progresión de la enfermedad se monitoriza mediante tomografías por emisión de positrones/tomografías computarizadas (PET/CT) convencionales, que utilizan glucosa marcada. Estas tomografías se basan en la idea de que las células tumorales consumen mayores cantidades de glucosa que las células normales circundantes. Sin embargo, en el caso del mieloma, esto no siempre es cierto. Hasta en el 40% de los casos, las PET/CT convencionales no detectan la enfermedad residual debido a la ausencia de una captación anormal de glucosa.

"Las células de mieloma suelen consumir la misma cantidad de glucosa que las células normales circundantes", explica Landgren. "Es bien sabido entre los radiólogos y expertos en mieloma que algunos pacientes con mieloma óseo pueden no ser detectados en las tomografías por emisión de positrones (PET). Estos métodos simplemente no están diseñados para detectar de forma fiable el mieloma múltiple".

Para encontrar métodos más novedosos y eficaces para identificar las células de mieloma, los investigadores desarrollaron un nuevo compuesto para rastrear las células cancerosas. En concreto, marcaron anticuerpos diseñados para reconocer una proteína de superficie específica del mieloma llamada CD38. Landgren y sus colaboradores del Centro Oncológico Hoag probaron primero la idea en modelos de laboratorio antes de llevarla a estudios iniciales en humanos y, ahora, a un ensayo clínico multicéntrico de fase 2.

Para ello, inscribieron a 60 pacientes con mieloma múltiple que se sometieron tanto a una tomografía por emisión de positrones/tomografía computarizada (PET/CT) estándar basada en glucosa como a una exploración basada en anticuerpos, a la que denominaron immunoPET.

Más del 10% de los pacientes mostraron señales de enfermedad únicamente en las exploraciones immunoPET. Las biopsias de seguimiento confirmaron que las señales de la exploración immunoPET correspondían a mieloma activo que las exploraciones PET/CT tradicionales no habían detectado.

Por ejemplo, un paciente presentaba dolor de espalda persistente, pero sus marcadores sanguíneos y las pruebas de imagen eran normales. Sin embargo, la tomografía por emisión de positrones (PET) inmunológica reveló lesiones de mieloma en la columna vertebral. Tras cambiar de tratamiento, el dolor desapareció.

La tecnología también detectó casos de mieloma mucho más extensos de lo esperado. Un paciente presentó resultados negativos en las tomografías y análisis de sangre, pero la tomografía por emisión de positrones (PET) inmunológica reveló una enfermedad diseminada. Una biopsia posterior lo confirmó.

"Sus pruebas estándar no mostraron evidencia de enfermedad, pero encontramos casi 100 focos de mieloma en todo el cuerpo", describe Landgren. "Estos son precisamente los tipos de pacientes que se benefician de mejores exploraciones".

Si bien en 17 pacientes (28%), la inmunoPET detectó enfermedad que las exploraciones PET/CT estándar no detectaron, lo contrario también ocurrió en 13 pacientes (22%). Ambos métodos detectaron una cantidad similar de enfermedad en los pacientes restantes. Ninguna prueba de imagen por sí sola identificó todos los casos de mieloma.

En lugar de reemplazar las herramientas existentes, Landgren afirmó que el objetivo es añadir otra capa de información. En conjunto, los análisis de sangre, las biopsias de médula ósea y las pruebas de imagen revelan información importante.

"Demostramos que se puede detectar mucha más enfermedad", comenta Landgren. "Es una tecnología más sensible y precisa, y tenemos pruebas de concepto muy sólidas de que funciona y es relevante".

La versión actual de la prueba aún presenta limitaciones. Por ejemplo, el anticuerpo tarda una semana en recorrer el cuerpo y unirse a las células cancerosas, lo que complica la administración de la prueba.

Landgren y sus colaboradores ya están desarrollando versiones de última generación, utilizando fragmentos de anticuerpos más pequeños que pueden llegar a los tumores con mayor rapidez. Esto podría permitir realizar la prueba el mismo día, haciéndola más práctica para su uso rutinario