Los expertos en sueño lo tienen claro: dormir en completa oscuridad es clave para descansar mejor

Archivo - Especialistas subrayan que la luz es clave para regular el sueño y que conviene dormir en oscuridad - ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La responsable de la Unidad del Sueño de la Clínica Universidad de Navarra, la doctora Elena Urrestarazu, y la integrante de este departamento, la doctora Beatriz Echeveste, han indicado que "la luz es clave para regular el sueño" y que "conviene dormir en oscuridad".

"España es un país con malos hábitos del sueño intensificados por la contaminación lumínica de las ciudades y por el desajuste entre la luz exterior y los horarios de vida", han señalado al respecto y con motivo de la publicación de su libro 'Vamos a dormir: mitos y verdades', que aborda las preguntas más frecuentes en torno al descanso para mejorar unos hábitos "muy mejorables" en el país.

En concreto, el objetivo de esta publicación de 'Ediciones Palabra' es ofrecer información rigurosa y accesible. Para ello, y por mediación de 30 capítulos, se analizan dudas como si conviene hacer ejercicio antes de acostarse o si determinados alimentos sirven para conciliar el sueño. "La idea nace porque muchos pacientes piden información clara y por escrito sobre este tema", ha explicado Urrestarazu.

"Puesto que percibíamos ese interés y conocemos muchos mitos y creencias que lo rodean, pensamos que este formato podía resultar útil para que la población sepa qué es normal, qué no lo es y qué podría resultar perjudicial para la salud", ha continuado al hilo, mientras que Echeveste ha manifestado que esta obra "no pretende ofrecer normas rígidas, sino matizar creencias absolutas que circulan en las redes sociales o en la conversación cotidiana".

PROLIFERACIÓN DE NOTICIAS FALSAS

A juicio de esta última, "en un contexto social de proliferación de noticias falsas, el conocimiento verdadero debe servir de ayuda, porque los mitos falsos pueden empeorar el sueño y, por tanto, la salud". Tal es así que el 48 por ciento de la población adulta en España no disfruta un sueño de calidad, según la Sociedad Española de Neurología (SEN), que también ha ofrecido el dato de que los trastornos relacionados con el descanso afectan a una de cada tres personas.

Ante lo expuesto, estas especialistas han subrayado que el sueño "contribuye a limpiar residuos del cerebro, a regular las funciones del organismo y a reducir los riesgos asociados a enfermedades cardiovasculares, diabetes o hipertensión, entre otros".

Por ello, han destacado la Unidad del Sueño de la Clínica Universidad de Navarra, que reúne a especialistas de distintas disciplinas para el diagnóstico y tratamiento de los principales trastornos del sueño, enfoque multidisciplinar que permite abordar de forma personalizada problemas como el insomnio, la apnea del sueño, la narcolepsia y las alteraciones del ritmo circadiano.