IX Jornadas de Daño Cerebral - FEVADACE

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos en sueño han coincidido en alertar de la epidemia silenciosa del mal dormir: el insomnio se sitúa como el noveno problema crónico de salud más frecuente y es el tercero motivo de consultas de salud.

Así, se desprende de la última encuesta de salud de la Generalitat Valenciana de 2022, que ha compartido el doctor Francisco José Puertas Cuesta en las IX Jornadas de Daño Cerebral de la Federación Daño Cerebral Comunitat Valenciana bajo el título 'Comprender el sueño para cuidar el cerebro' .

Por lo que respecta a las personas con daño cerebral adquirido, un mal sueño condiciona significativamente su rehabilitación e impacta en la calidad de vida de las personas cuidadoras.

La jornada, que ha podido seguirse en streaming, ha comenzado con la ponencia 'Antropología del sueño', de Juan Antonio Madrid Pérez, catedrático de Fisiología de la Universidad de Murcia y director del Laboratorio de Cronobiología y de Kronohealth. El experto ha hecho un recorrido antropológico por el sueño del homo sapiens para concluir que la revolución industrial y la irrupción tecnológica, primero en forma de bombilla y actualmente a través de las pantallas, han impactado en nuestro reloj biológico y en nuestra calidad del sueño. Para Madrid es necesario recuperar la rutina y la higiene del sueño para poder dormir bien.

A continuación, Francisco Javier Puertas Cuesta, especialista en Neurofisiología Clínica y Medicina del Sueño y coordinador de la Unidad de Trastornos del Sueño del Hospital La Ribera, ha hablado de 'El sueño como determinante de la Salud Cerebral'.

En su exposición ha incidido, por una parte, en la cronicidad de los problemas de sueño, y, por otra, en la importante función fisiológica que realiza el cerebro mientras dormimos, como fijación de la memoria, la estimulación de la concentración y las capacidades cognitivas o la regulación de las emociones.

En este contexto, ha referenciado diversos estudios que muestran una relación entre poco o mala calidad del sueño y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Párkinson. Además, ha visibilizado la necesidad de atender los problemas de sueño desde una perspectiva holística y con mayor tiempo en consulta para poder abordarlos más allá de la dispensación de medicamentos ansiolíticos e hipnóticos.

La última parte de la jornada ha estado dedicada a los trastornos del sueño y su relación con el daño cerebral adquirido. En una mesa redonda con la directora médica de Irenea Instituto de Rehabilitación Neurológica y coordinadora del Servicio de Daño Cerebral en Hospitales Vithas (Valencia), Belén Moliner Muñoz; la especialista en Neurofisiología Clínica y Psiquiatría del Hospital General Universitari de Castell, Sonia Carratalá Monfort, y la neuropsicóloga del Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC), Amor Bize López, se ha profundizado en las alteraciones del sueño desde los ámbitos clínico, neuropsicológico y rehabilitador en personas con daño cerebral adquirido.

CONSECUENCIAS

Las expertas han constatado que las secuelas motoras, el dolor crónico, la imposibilidad de cambiar de posición, la medicación, la ansiedad o la depresión pueden interferir en las fases de sueño de las personas con DCA, con consecuencias que se asocian con dificultades cognitivas, fatiga, dolor y un peor funcionamiento durante la rehabilitación.

Este mal dormir de las personas con DCA acaba teniendo, además, "un impacto negativo en el sueño de sus personas cuidadoras, que tienen que atender a estos desvelos y transitar al día siguiente los cambios de conducta que provoca un sueño deficiente". La consecuencia en muchos casos son "problemas de insomnio".

La IX Jornadas de Daño Cerebral han concluido con la entrega de premios del V Concurso de Recetas Neurosaludables y el reconocimiento a los grupos de senderismo, iniciativas que promueven hábitos de vida saludables y la participación social de las personas con daño cerebral adquirido.