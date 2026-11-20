Archivo - Mujer con cáncer, deporte, ejercicio - MARVINH/ ISTOCK - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ejercicio físico adaptado puede mejorar la capacidad funcional, reducir los efectos secundarios de los tratamientos y contribuir a mejorar los resultados oncológicos, según explican la doctora Delia Cortés Guiral, directora del Instituto Viamed de Oncología Quirúrgica Avanzada (IVOQA), y Omar Tayara, entrenador físico oncológico de IVOQA, que trabajan en la integración del ejercicio físico en el tratamiento de pacientes con cáncer avanzado y candidatos a cirugía oncológica compleja.

Ambos hacen referencia al estudio CHALLENGE, publicado en 2025 en 'The New England Journal of Medicine', que incluyó a 889 pacientes con cáncer de colon que habían completado la cirugía y la quimioterapia adyuvante que siguieron un programa estructurado de ejercicio durante tres años.

Los resultados mostraron una reducción relativa del 28 por ciento en el riesgo de recaída, aparición de un nuevo cáncer o muerte, y una reducción relativa del 37 por ciento en el riesgo de muerte, frente a quienes recibieron únicamente materiales de educación sanitaria; además la supervivencia libre de enfermedad a cinco años fue del 80,3 frente al 73,9 por ciento, y la supervivencia global a ocho años, del 90,3 frente al 83,2 por ciento.

Ante estos datos, recuerdan que, en el caso de los pacientes con cáncer, no se trata simplemente de recomendar al paciente que camine más o que mantenga una vida activa, sino de valorar qué tipo de ejercicio necesita, con qué intensidad, durante cuánto tiempo y cómo debe modificarse en función del tratamiento y de su estado clínico.

"El ejercicio tiene que dejar de entenderse como algo accesorio. En un paciente oncológico podemos utilizarlo para mejorar su estado físico antes de un tratamiento, para ayudarle a mantener su capacidad funcional durante el proceso y para favorecer su recuperación posteriormente", explica Cortés Guiral.

En el mismo sentido, Tayara señala que cuando se prescribe ejercicio a un paciente con cáncer no se busca que haga deporte como lo haría una persona sana. "Buscamos una respuesta concreta. Trabajamos fuerza, resistencia y capacidad funcional en función de sus necesidades y de la fase del tratamiento en la que se encuentre", señala Omar.

PREHABILITACIÓN: PREPARAR AL PACIENTE ANTES DE LA CIRUGÍA

La prehabilitación está adquiriendo especial relevancia en cirugía oncológica. Consiste en preparar físicamente al paciente en las semanas previas a una intervención o a un tratamiento, para que lo afronte desde una mejor situación funcional y con mayores reservas para la recuperación.

Esto es especialmente importante en las cirugías oncológicas complejas, como la cirugía de citorreducción en pacientes con enfermedad peritoneal. Son intervenciones "largas y exigentes", en las que el estado físico con el que llega el paciente influye en cómo tolera el procedimiento y en cómo se recupera después.

"En cirugía oncológica compleja, nos preocupa tanto el tratamiento del tumor como la situación en la que llega el paciente a la intervención y cómo va a afrontar la recuperación. Por eso necesitamos trabajar con un equipo multidisciplinar en el que cada profesional aporte una parte del tratamiento", explica Cortés.

Para Cortés, este cambio resume una nueva manera de entender la oncología. "Cada vez tenemos más herramientas para tratar el cáncer y también para cuidar al paciente durante todo el proceso. El ejercicio es una de ellas, y la evidencia nos está ayudando a comprender hasta dónde puede llegar su papel", concluye.