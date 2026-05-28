Expertos insisten en la prevención y abandono del tabaco, "gran responsable del cáncer de pulmón"

Archivo - Dejar de fumar. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SURIYAWUT SURIYA

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM), Dolores Isla, ha insistido en la necesidad de seguir trabajando en la prevención y abandono del hábito tabáquico, ya que es el "gran responsable del cáncer de pulmón y sigue teniendo un enorme impacto en la salud pública" de España.

Así lo ha aseverado con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora este domingo, en el que ICAPEM ha recordado que el tabaco está detrás del 85 al 90 por ciento de casos de cáncer de pulmón, en línea con los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Según la misma sociedad, esta enfermedad, pese a los avances en prevención, continúa siendo una de las principales causas de mortalidad por cáncer en el mundo y la primera causa de muerte por cáncer en España.

ICAPEM ha enfatizado el aumento significativo de casos en mujeres a lo largo de las últimas décadas. Según datos de la SEOM, la incidencia de cáncer de pulmón en mujeres en España se ha multiplicado por más de seis en los últimos 30 años, en paralelo al incremento histórico del consumo de tabaco en mujeres.

A su vez, el cáncer de pulmón ya ha superado al cáncer de mama como principal causa de muerte por cáncer en mujeres, lo que refleja el impacto acumulado del tabaquismo y otros factores de riesgo.

HERRAMIENTAS PARA AYUDAR A DEJAR DE FUMAR

A la luz de estos datos, ICAPEM ha subrayado que abandonar el consumo de tabaco sigue siendo la medida más eficaz para reducir el riesgo de cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Con el objetivo de acompañar a las personas que quieren dejar de fumar, la entidad impulsa iniciativas como el libro 'La felicidad de ser exmoker' y la app 'Exmoker', que ofrecen apoyo práctico, información especializada y herramientas útiles durante el proceso de deshabituación tabáquica.

"Muchas personas quieren dejar de fumar y, en ocasiones, no saben cómo hacerlo. Este libro nace para acompañar ese proceso desde el respeto, la autonomía y una visión positiva: dejar de fumar no es perder algo, es ganar bienestar y calidad de vida", ha explicado sus autoras, la directora de la Cátedra SEMG-Estilos de Vida, Isabel Nerín, y la oncóloga especialista en cáncer de pulmón del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid Berta Hernández-Marín.

HASTA EL 20% DE CÁNCERES SE DIAGNOSTICAN EN NO FUMADORES

ICAPEM ha advertido de que, en la actualidad, entre el 10 y el 20 por ciento de los cánceres de pulmón se diagnostican en personas que nunca han fumado. En este contexto, el grupo está impulsando nuevas líneas de investigación para comprender mejor el impacto de otros factores asociados al desarrollo del cáncer de pulmón.

Uno de los estudios tiene como foco el análisis del exposoma en pacientes con cáncer de pulmón, esto es, el conjunto de exposiciones ambientales, ocupacionales y relacionadas con el estilo de vida que una persona acumula a lo largo de su vida y que pueden influir en el desarrollo y evolución del cáncer.

Entre estos factores se incluyen el tabaquismo activo y pasivo, la exposición al gas radón, la contaminación ambiental, la exposición laboral a sustancias químicas, los hábitos de vida y otros agentes carcinógenos ambientales.

"El estudio del exposoma permite avanzar hacia una medicina de precisión más completa, integrando información genética, ambiental y clínica para entender mejor el desarrollo del cáncer de pulmón", ha destacado la oncóloga médica del Hospital Clínic de Barcelona y responsable del estudio, Laura Mezquita.

Ante el creciente número de casos de cáncer de pulmón en mujeres, ICAPEM ha abogado por seguir avanzando en investigación con perspectiva de género para comprender mejor estas diferencias, identificar nuevos factores de riesgo y mejorar las estrategias de prevención, cribado y diagnóstico precoz.