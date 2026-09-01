Expertos exponen cómo mejorar la atención y el rendimiento de los niños desde casa con motivo de la vuelta al cole

Las doctoras Ana Jimeno y Cristina Cabrera de Vithas Granada - VITHAS GRANADA

GRANADA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El inicio del curso escolar supone un importante reto de adaptación para miles de niños y adolescentes. Recuperar rutinas, mantener la atención en clase y afrontar las exigencias académicas tras las vacaciones puede resultar complicado para muchos estudiantes. Por ello, desde Vithas Granada, la especialista en Neuropediatría, la doctora Cristina Cabrera, integrada en el Instituto de Neurociencias Vithas, recuerda que pequeños cambios en los hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia en la capacidad de concentración, aprendizaje y rendimiento de los menores.

Según explica la especialista, "la atención no depende únicamente de la voluntad del niño. Factores como el descanso, la actividad física o la forma en que organizamos el tiempo de estudio influyen directamente en el funcionamiento del cerebro y en su capacidad para aprender".

En este sentido, la doctora Cabrera destaca tres áreas fundamentales sobre las que las familias pueden actuar desde el comienzo del curso.

La primera recomendación pasa por adaptar los tiempos de estudio a la capacidad de atención de los menores. Por ello aconseja trabajar en bloques cortos de entre 15 y 20 minutos, alternados con pequeños descansos libres de pantallas.

"Cuando el cerebro afronta una sola tarea cada vez, procesa mejor la información y reduce la sensación de saturación", explica la especialista, quien también recomienda utilizar apoyos visuales como temporizadores, calendarios o listas de tareas para ayudar a los niños a estructurar mejor su tiempo.

Estas herramientas favorecen la organización y permiten que el menor identifique de forma clara los objetivos que debe alcanzar durante cada sesión de estudio.

EL DESCANSO: EL GRAN ALIADO DE LA ATENCIÓN

La calidad del sueño es otro de los pilares fundamentales para el aprendizaje. Durante las semanas previas al comienzo de las clases, muchos niños alteran sus horarios de descanso, una situación que puede repercutir negativamente en su capacidad de atención y memoria.

Por ello, desde Vithas Granada recomiendan recuperar gradualmente los horarios habituales de sueño antes del inicio de las clases y mantener una rutina estable durante todo el curso.

"La memoria y la atención necesitan un descanso de calidad para consolidarse adecuadamente. Una medida muy eficaz es implantar un apagón tecnológico al menos una hora antes de dormir, evitando móviles, tablets, videojuegos o televisión", señala la doctora Cabrera.

ACTIVIDAD FÍSICA Y ALIMENTACIÓN PARA ACTIVAR EL CEREBRO

La tercera clave para afrontar con éxito la vuelta al colegio está relacionada con los hábitos saludables. Según la especialista, realizar entre 10 y 15 minutos de ejercicio físico antes de sentarse a estudiar puede favorecer el rendimiento cognitivo.

"La actividad física ayuda a activar circuitos cerebrales relacionados con la atención y la motivación, facilitando la concentración en las tareas académicas", afirma.

Asimismo, la doctora recomienda prestar atención al desayuno, evitando el exceso de azúcares refinados que pueden provocar fluctuaciones bruscas de energía durante las primeras horas de clase.

RUTINAS SALUDABLES PARA UN CURSO MÁS EXITOSO

La doctora Cristina Cabrera insiste en que la combinación de una buena organización del estudio, un descanso adecuado y hábitos saludables constituye una de las mejores herramientas para favorecer el aprendizaje y el bienestar emocional de los niños durante el curso escolar.

"Pequeños cambios mantenidos en el tiempo suelen ofrecer grandes resultados. Lo importante es crear rutinas realistas que permitan a los niños afrontar el colegio con seguridad, motivación y una buena salud cerebral", concluye.