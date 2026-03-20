Expertos destacan la teragnosis radiometabólica para mejorar el abordaje del cáncer de próstata avanzado

Archivo - Imagen de recurso de la representación de una próstata. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PALMIHELP - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del programa One Oncology Madrid-Grupo Quirónsalud y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Ruber Internacional, Enrique Grande, ha destacado que la teragnosis radiometabólica supone uno de los avances más relevantes en los últimos años en el tratamiento del cáncer de próstata avanzado y de los tumores neuroendocrinos.

"Permite administrar terapias dirigidas con gran precisión basándose en información obtenida previamente mediante técnicas de imagen molecular avanzada como el PET-TC", ha explicado el especialista.

Así, indica que los pacientes con tumores de próstata y neuroendocrinos se pueden beneficiar de este tipo de terapias que unen un diagnóstico preciso a un tratamiento dirigido con menos efectos secundarios.

En este sentido, Grande ha detallado que desde One Oncology Madrid-Grupo Quirónsalud se ha trabajado para garantizar que todos los pacientes del grupo Quirónsalud en Madrid que expresen unos determinados marcadores en la prueba del PET-TC puedan acceder a este tipo de tratamientos innovadores, especialmente aquellos con cáncer de próstata metastásico en los que los tratamientos hormonales convencionales han dejado de ser eficaces.

Además, subraya que este enfoque ofrece importantes ventajas clínicas: "Por un lado, en muchos casos supone una alternativa a la quimioterapia tradicional, que suele generar gran preocupación en los pacientes; por otro, nos permite seleccionar mejor aquellos pacientes con mayor probabilidad de responder gracias a la información que aporta el PET-TC PSMA".

Los hospitales privados de Quirónsalud en Madrid cuentan con tres equipos PET-TC y dos SPECT-TC, así como instalaciones para la administración intrahospitalaria de estos tratamientos radiometabólicos, pudiendo tratar hasta 500 pacientes al año. "En nuestra red de hospitales contamos con dos habitaciones específicas para teragnosis que cumplen con los requisitos exigidos por el Consejo de Seguridad Nuclear para la administración de terapia radiometabólicas, liderando las existentes en el sector privado de la Comunidad de Madrid", ha informado Antonio Maldonado, jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y Hospital Universitario La Luz.