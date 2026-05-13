Expertos destacan el papel estratégico de España como referente europeo en investigación biomédica, líder en ensayos

III Jornada Viamed–FutureMeds. - VIAMED

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Viamed Salud y FutureMeds han celebrado en Madrid su tercera jornada colaborativa, en la que han reunido a representantes institucionales, investigadores, profesionales sanitarios, expertos en inteligencia artificial (IA), industria farmacéutica, docentes y asociaciones de pacientes para debatir sobre los desafíos que marcarán el futuro de la investigación clínica en Europa.

En la jornada, celebrada en la Universidad CEU San Pablo y conducida por la directora corporativa de Personas, Docencia e Investigación de Viamed Salud, Esther Estepa, se ha destacado el papel estratégico de España como referente europeo en investigación biomédica, después de consolidarse el año pasado como líder en ensayos clínicos, con 962 estudios autorizados.

La rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa María Visiedo Claverol, y la directora de Docencia e Investigación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Inmaculada Ibáñez de Cáceres, han puesto en valor la posición de España y han llamado a seguir impulsando la colaboración entre instituciones, hospitales, universidad, industria y comunidad científica.

El encuentro, titulado 'Innovación con propósito: pacientes y datos que transforman la investigación clínica', ha analizado en distintas sesiones aspectos como la competitividad de España en investigación clínica, el papel estratégico de la inteligencia artificial en la optimización de procesos, la integración de los datos del mundo real en la toma de decisiones sanitarias o la necesidad de incorporar la experiencia del paciente en todas las fases del ensayo clínico.

Precisamente, la mesa redonda 'Patient engagement 360º: innovando la práctica con nuevos modelos y experiencias reales', moderada por la directora general de FutureMeds España, Rocío Díaz Sánchez, se ha centrado en cómo mejorar la participación del paciente en investigación clínica y favorecer modelos más inclusivos, accesibles y participativos.

CÓMO MANTENER EL LIDERAZGO

El CEO de Grupo Viamed Salud, Paulo Gonçalves, ha destacado que el liderazgo español es resultado del "talento" de los profesionales y la "capacidad de colaboración" entre hospitales, investigadores, industria y administración pública. Para mantener esta posición, ha subrayado que se debe "evolucionar hacia modelos más ágiles y conectados con la realidad del paciente, donde la tecnología y los datos sirvan para impulsar una investigación más eficiente, accesible y con impacto real en la práctica clínica".

Por su parte, el CEO de FutureMeds, Radoslaw Janiak, ha resaltado el valor de jornadas como esta por reunir a expertos y representantes de distintos ámbitos sanitarios y de la investigación para "compartir perspectivas, identificar retos comunes y avanzar hacia una investigación clínica más colaborativa y preparada para el futuro" porque "la innovación solo tiene valor cuando consigue responder a necesidades reales".

Han participado en la jornada la jefa de la Unidad de Innovación del Hospital Vall d'Hebron y cofundadora de anAPPhylaxis, Anna Sala Cunill; la directora de Investigación y Análisis Estratégico del Centro de Información y Estudio sobre la Participación en la Investigación Clínica (CISCRP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos; la directora del Departamento de Investigación Clínica y Traslacional de Farmaindustria, Amelia Martín Uranga; y el profesor de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid y director de TriNetX-UPM Data Integration Partnership, David Pérez del Rey.

Los expertos han coincidido en la oportunidad estratégica que representa para Europa reforzar su competitividad en investigación biomédica frente a otros mercados internacionales, impulsando modelos más ágiles, digitalizados y centrados en el paciente.