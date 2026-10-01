Expertos destacan que detectar a tiempo el 'ojo vago' puede marcar la diferencia en el aprendizaje

Revisión oftalmológica. - VITHAS

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos de Vithas Granada han destacado que la detección a tiempo de la ambliopía, conocida comunmente como 'ojo vago', puede marcar la diferencia en el aprendizaje de los niños y jóvenes.

Los profesionales del Instituto Oftalmológico Vithas en Granada señalan que una revisión visual durante la infancia puede ser clave para detectar de forma precoz alteraciones que, si pasan desapercibidas, pueden condicionar el desarrollo de la visión y aumentar el esfuerzo necesario para determinadas tareas escolares.

Entre estos problemas se encuentra la ambliopía, más conocida como 'ojo vago', una alteración del desarrollo visual que se produce durante la infancia y que puede estar relacionada, entre otras causas, con una diferencia importante de graduación entre ambos ojos, un defecto refractivo elevado o un estrabismo. En muchos casos, el niño no es consciente de que ve peor, ya que puede utilizar de manera predominante el ojo con mejor visión.

"La dificultad es que un niño pequeño no siempre puede decirnos que ve mal. Puede haberse acostumbrado a ver de una determinada manera y considerar normal lo que está percibiendo. Por eso son tan importantes las revisiones y el cribado visual durante los primeros años de vida", explica la doctora Olena Protsyk, del Servicio de Oftalmología de Vithas Granada.

MÁS ESFUERZO VISUAL DURANTE LA LECTURA

La lectura constituye una de las actividades fundamentales de la etapa escolar y requiere una adecuada función visual. Además de ser esencial para el aprendizaje, contribuye al desarrollo del lenguaje, la comunicación, la imaginación y la adquisición de conocimientos.

Diversos estudios han observado que las personas con ambliopía pueden experimentar un mayor esfuerzo visual y cansancio durante la lectura, así como una reducción de la velocidad lectora. Esta menor velocidad no parece explicarse únicamente por la menor agudeza visual del ojo ambliope: incluso cuando se adapta el tamaño de la letra a la capacidad visual del paciente, pueden persistir diferencias en el rendimiento lector.

"Cuando hablamos de ambliopía no debemos pensar únicamente en cuánto ve cada ojo en una escala de letras. La visión es un proceso mucho más complejo. La atención, el procesamiento visual y los movimientos oculares que realizamos durante la lectura también pueden influir en cómo afrontamos esta tarea", señala la dcotora Protsyk.

UNA OPORTUNIDAD TERAPÉUTICA QUE NO CONVIENE RETRASAR

La detección precoz adquiere especial importancia porque el sistema visual infantil se encuentra en desarrollo y la respuesta al tratamiento de la ambliopía es, en general, mayor cuando se interviene a edades tempranas. Aunque existe capacidad de respuesta al tratamiento en niños mayores e incluso en determinados adultos, esta puede ser menor cuanto más tarde se diagnostica.

"En oftalmología pediátrica el tiempo importa. No se trata de esperar a que el niño empiece a quejarse o tenga dificultades en el colegio. Lo ideal es identificar los factores que pueden interferir en el desarrollo visual antes de que aparezcan esas dificultades", subraya la especialista.

Por ello, desde Vithas Granada recomiendan prestar atención a determinados signos que pueden indicar un problema visual: acercarse demasiado al papel o a las pantallas, entrecerrar los ojos, desviar un ojo, inclinar o girar la cabeza para mirar, presentar dolores de cabeza o cansancio después de tareas de cerca, perderse durante la lectura o evitar actividades que requieren un esfuerzo visual prolongado.

"Una revisión visual no debe plantearse únicamente cuando existe un problema. La prevención permite detectar alteraciones cuando todavía estamos a tiempo de actuar sobre el desarrollo visual", concluye la especialista del Servicio de Oftalmología de Vithas Granada.

El Instituto Oftalmológico Vithas forma parte del modelo de institutos de alta especialización de Vithas, basado en la excelencia médica, el trabajo coordinado entre profesionales, la innovación, la investigación y la docencia.

En Granada, cuenta con un equipo de especialistas que ofrece una atención integral a la salud visual, con áreas que abarcan la cirugía refractiva, la cirugía de cataratas, la retina, el glaucoma, la córnea y la oculoplástica y estética ocular.

Este modelo combina la superespecialización médica y la tecnología avanzada con las garantías de un entorno hospitalario, para ofrecer una atención personalizada y segura a cada paciente.