Expertos alertan de la tendencia acelerada en pandemia de un retraso madurativo de los niños, que precisan más autonomía - CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La miembro del Departamento de Pediatría de la Clínica Universidad de Navarra, la doctora Belén Borrell, y su codirector, el doctor José Manuel Moreno, han alertado de la tendencia experimentada en la última década -y acelerada durante la pandemia- por la que se observa un retraso madurativo en los niños, los cuales precisan más autonomía.

"Son procesos que requieren que el niño esté preparado, pero también la implicación necesaria de los padres", ha afirmado el segundo de ellos en relación con aprendizajes como comer solos, y la retirada del pañal, el chupete y el biberón, así como debido al inicio más tardío del habla. Una exposición excesiva a pantallas y una menor interacción con el entorno han contribuido al retraso madurativo, especialmente en el desarrollo del lenguaje, ha explicado.

Por su parte, Borrell, quien ha desatacado el aumento de la demanda de programas de atención temprana, ha insistido en que la crisis sanitaria del SARS-CoV-2 actuó como un "catalizador crítico". De hecho, estudios observacionales de cohortes españolas han expuesto que los diagnósticos de retraso aislado del lenguaje se duplicaron en el periodo inmediatamente posterior a los confinamientos, representando hasta el 62,9 por ciento de las derivaciones a consultas especializadas o unidades de atención temprana.

"Los datos epidemiológicos internacionales previos a 2020 ya advertían un aumento paulatino en la prevalencia de los trastornos del desarrollo, situándose entre el 25,3 y el 27,7 por ciento en muestras globales", ha señalado, no obstante. A ello se suma el hecho de que el acceso a las pantallas y su uso de forma cotidiana es cada vez más frecuente entre lactantes.

LAS PANTALLAS NO SON SEGURAS ANTES DE LOS SEIS AÑOS

Al respecto la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha afirmado que antes de los seis años no existe una cantidad de exposición segura, y es que, además de dificultar el desarrollo del habla, el uso digital en edades precoces puede conllevar dificultades relacionadas con la forma de afrontar las exigencias y frustraciones propias de cada etapa, que podrían repercutir, posteriormente, en la capacidad de autorregulación.

Por otra parte, ha ahondado en la resistencia de los padres a permitir que el niño se equivoque o sufra, impidiendo que supere por sí mismo las dificultades cotidianas. "Observamos un aumento de menores sobreprotegidos en sus actividades, pero desatendidos en la intimidad del núcleo familiar, precisamente por esa sobreprotección y el abuso de pantallas", ha manifestado, para agregar que "esto conlleva una alteración de estos hitos y contribuye al incremento del retraso madurativo global y del lenguaje".

Por ello, es necesario que los niños afronten pequeños esfuerzos acordes con su edad, como vestirse, comer solos, recoger los juguetes y aprender a ir al baño con independencia. "Cuando los padres hacemos todo por ellos, incluso con la intención de ayudarles, les estamos privando de oportunidades para aprender", ha señalado Moreno en este sentido, al tiempo que ha declarado que "la interacción con los familiares, el juego compartido, la conversación o la lectura fortalecen la comunicación y el aprendizaje, que no pueden sustituirse por un consumo pasivo de contenidos".

"El objetivo es distinguir entre una maduración algo más lenta, que puede encontrarse dentro de la normalidad, y situaciones que requieren una valoración o seguimiento específico", ha explicado, motivo por el que aboga por respetar el ritmo individual de cada menor y no dejar de acompañarlo en su desarrollo. Así, es requerible observar la evolución del niño en su conjunto y consultar con el pediatra cuando las dificultades persisten o afectan a diferentes áreas.