Expertos alertan de que al menos la mitad de jóvenes ha probado el cigarrillo electrónico

Campaña de sensibilización por el Día Mundial Sin Tabaco en el Hospital Doctor Balmis de Alicante - GVA

ALICANTE 29 May. (EUROPA PRESS) -

Especialistas del Hospital Doctor Balmis de Alicante han alertado de que al menos la mitad de los jóvenes ha probado el cigarrillo electrónico. La Unidad de Tabaquismo del Servicio de Neumología del centro se ha sumado al Día Mundial Sin Tabaco con un mensaje centrado en la prevención entre la población joven.

Así, voces expertas advierten de la "creciente normalización del uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes y del riesgo que supone considerarlos una alternativa inocua al tabaco convencional", detalla la Generalitat en un comunicado.

En este sentido, el responsable de la Unidad de Tabaquismo, el doctor Santos Asensio, ha avisado de que "al menos la mitad de los jóvenes españoles ha probado el cigarrillo electrónico, dado que es considerado por este segmento de población como menos nocivo que el tabaco" y que "tan solo entre el 40 y el 50 por ciento considera que es nocivo".

El especialista ha abundado en que el cigarrillo electrónico es "muchas veces la puerta de entrada al tabaquismo". "Con los vapeadores, el primer contacto de los jóvenes con la nicotina se adelanta de los 14 a los once años. Lejos de reducir riesgos, los multiplican, porque en más del 60% de los casos se acaba produciendo un consumo dual de cigarrillo electrónico y tabaco de combustión", ha remarcado.

Asensio ha hecho hincapié en que tanto el tabaco convencional como los cigarrillos electrónicos contienen sustancias perjudiciales para el organismo. El tabaco sigue siendo la principal causa de muerte evitable en España y "provocará el fallecimiento de la mitad de las personas que lo consumen", detalla la administración. Por ello, ha añadido, las unidades de deshabituación tabáquica están "especialmente sensibilizadas con la problemática del consumo en población joven".

SENSIBILIZACIÓN

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, el Departamento de Salud Alicante-Hospital General ha celebrado una jornada de sensibilización sobre los "perjuicios" del tabaquismo con la instalación de mesas informativas en el vestíbulo principal del hospital y en diferentes centros de salud, como Florida, Babel, Ciudad Jardín y Parque lo Morant, entre otros.

En el Hospital Doctor Balmis, los profesionales del Servicio de Neumología han seleccionado información específica dirigida a los jóvenes. Además, han realizado para todos los interesados una breve historia clínica de tabaquismo y pruebas de medición de monóxido de carbono, para ver el nivel de contaminación de humo en el cuerpo, con el objetivo de "concienciar a la población sobre los peligros de esta sustancia nociva para la salud".

Asimismo, se ha informado a la población de los servicios con los que cuenta la Unidad de Tabaquismo del Hospital Doctor Balmis para "acompañar y orientar a los fumadores en el proceso de deshabituación tabáquica, durante el primer año de tratamiento, así como el acompañamiento psicológico en la fase inicial".

MÁS DE 7.000 PACIENTES ATENDIDOS

La Unidad de Tabaquismo del centro alicantino ha rehabilitado a más de 7.000 pacientes con adicción al tabaco desde su puesta en marcha hace más de dos décadas. Además, cuenta con la acreditación excelencia otorgada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), explica la administración autonómica.

No obstante, el doctor Asensio ha afirmado que "aún queda mucho por hacer en esta adicción". "Seguimos recibiendo al año más de 200 nuevos pacientes que solicitan ayuda, acompañamiento y orientación para abandonar el tabaco", ha apostillado.

Según el neumólogo, uno de cada tres pacientes que acude a esta Unidad de Tabaquismo consigue dejar el hábito y, "gracias a los fármacos financiados (vareniclina, citisiniclina y bupropion) y al seguimiento personalizado en cada caso, más pacientes están consiguiendo dejar de fumar cada año".