Expertos alertan sobre el déficit de vitamina D en invierno y su impacto en la salud ósea e inmunitaria

Con la llegada del invierno y la reducción de horas de luz, los hospitales Vithas en Andalucía han enmarcado la importancia de mantener niveles adecuados de vitamina D, conocida como la "vitamina del sol", para prevenir problemas óseos, inmunitarios y metabólicos.

Los especialistas han advertido que tanto el déficit como el exceso pueden tener consecuencias graves para la salud, ya que la vitamina D es "esencial para la salud ósea y muscular", pero también cumple un "papel clave en la regulación del sistema inmunitario", tal y como ha señalado la entidad sanitaria en una nota de prensa.

"Ayuda a activar nuestras defensas frente a virus y bacterias y evita respuestas inflamatorias excesivas que pueden dañar los tejidos", ha explicado el jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital Vithas Xanit Internacional, el doctor Paco Miralles.

Además, ha añadido que niveles bajos se asocian a mayor riesgo de infecciones respiratorias, mientras que la suplementación controlada puede reducir este riesgo en personas con déficit marcado.

En etapas como el embarazo y la lactancia, los requerimientos aumentan, según ha señalado Vithas. "La vitamina D desempeña un papel fundamental durante el embarazo y la lactancia, ya que contribuye al correcto desarrollo óseo y neurológico del bebé", además de favorecer el buen funcionamiento del sistema inmunitario tanto de la madre como del recién nacido. En estas etapas, "los requerimientos aumentan, por lo que es esencial mantener unos niveles adecuados" mediante una exposición moderada al sol, una dieta equilibrada y, en caso necesario, suplementación controlada.

"Detectar y corregir el déficit de vitamina D ayuda a prevenir complicaciones" como bajo peso al nacer, preeclampsia, diabetes gestacional debilidad muscular o alteraciones del metabolismo del calcio, este último también fundamental en menopausia.

Además, "los últimos estudios evidencian que niveles óptimos de vitamina D mejoran la fertilidad y la sintomatología de ovario poliquístico", ha señalado la coordinadora de Ginecología y Obstetricia del Hospital Vithas Granada, la doctora Amelia Vizcaíno.

Por su parte, la coordinadora de Urgencias en Vithas Sevilla, la doctora Ana Luengo, ha añadido que "una carencia prolongada compromete la función inmunitaria y favorece la aparición de osteoporosis, fracturas y raquitismo en niños". También ha alertado sobre los riesgos del exceso: "El consumo indiscriminado de suplementos sin control médico puede provocar toxicidad, hipercalcemia, daño renal irreversible y depósitos de calcio en vasos sanguíneos y corazón".

Desde Vithas Almería, el nutricionista José Luis Esteller ha incidido en que "con apenas entre 10 y 20 minutos de exposición solar directa dos o tres veces por semana suele ser suficiente para sintetizar vitamina D, aunque factores como la edad, la latitud o el tono de piel influyen".

Cuando la exposición solar es insuficiente, la dieta y la suplementación supervisada "son claves", según ha señalado la citada nota de prensa. Fuentes como pescados grasos, huevos, lácteos fortificados y setas expuestas a luz ultravioleta ayudan a mantener niveles adecuados.

Además, desde Vithas Málaga se ha puesto el foco en la relación entre vitamina D y salud cardiovascular. La jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Vithas Málaga, la doctora Josefina Pinedo, ha explicado que "en los últimos años hemos visto cómo la vitamina D también juega un papel relevante en la salud cardiovascular, y es que su deficiencia está vinculada a factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes y la obesidad"; por ello, mantener unos niveles adecuados contribuye a un mejor control de la presión arterial, ayuda a regular la inflamación y puede favorecer una función vascular más saludable.

"Aunque no es un tratamiento por sí mismo, sí se considera un factor complementario importante dentro de un estilo de vida cardiosaludable. Por eso recomendamos vigilar sus niveles, especialmente en personas con riesgo cardiovascular", ha afirmado Pinedo.

Los especialistas aconsejan no esperar a que aparezcan complicaciones. Ante señales como cansancio persistente, dolores musculares o sensación de fragilidad ósea, es recomendable consultar con un profesional sanitario.

Además, también deben prestar especial atención personas con factores de riesgo, como mayores, embarazadas, quienes siguen dietas muy restrictivas o tienen poca exposición solar.

Antes de iniciar cualquier suplementación, conviene confirmar los niveles mediante análisis y seguir siempre indicaciones médicas para evitar riesgos asociados tanto al déficit como al exceso, ha concluido Vithas.