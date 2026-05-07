Expertos afirman que los adolescentes construyen su identidad con la "presión" de 'likes' y la IA

Momento del seminario 'Aprende de los mejores: Cuando la identidad se convierte en conflicto: claves para intervenir en adolescencia', celebrado en Madrid este jueves - ISEP

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos han afirmado que los adolescentes construyen su identidad bajo la "presión" de los 'likes', los filtros y la Inteligencia Artificial (IA), en un seminario organizado por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) celebrado en Madrid.

La jornada, bajo el título 'Aprende de los mejores: Cuando la identidad se convierte en conflicto: claves para intervenir en adolescencia', ha reunido este jueves a psicólogos expertos en infancia, adolescencia, neuropsicología, trauma, redes sociales y acoso escolar, informa el ISEP en un comunicado.

La doctora en Psicología Clínica y de la Salud y especialista en psicología sanitaria, educativa e infantojuvenil Silvia Álava ha afirmado que la identidad adolescente ha pasado de construirse en espacios relativamente privados a hacerlo en público: "La validación social, en forma de 'likes', comentarios o seguidores, influye directamente en el comportamiento y puede condicionar su autoestima".

El psicólogo sanitario especialista en infancia y adolescencia y profesor del Máster en Psicología Clínica Infantojuvenil de ISEP Luis Torres ha señalado que las redes sociales se han convertido en un espacio central de socialización adolescente, donde se enfrentan a una doble presión: "Ser ellos mismos y, al mismo tiempo, encajar, gustar y obtener reconocimiento".

La psicóloga sanitaria especialista en infancia y trauma y docente de ISEP Natalia Ortega ha recordado que la adolescencia es una etapa especialmente sensible y que, en un contexto digital marcado por la inmediatez, estímulos constantes y gratificación rápida, "puede aumentar la impulsividad, dificultar la tolerancia a la frustración y hacer más complejo el manejo del rechazo".

El catedrático de Educación, psicólogo especialista en prevención del acoso escolar y docente de ISEP Andrés Bellido ha situado el foco en el entorno escolar, donde la identidad puede convertirse en motivo de aceptación, rechazo o ataque, ya que "cuando la identidad está tan expuesta, el rechazo duele más y llega más lejos".

DIGITALIZACIÓN Y "SOBREEXPOSICIÓN"

La jornada finalizó con una mesa redonda moderada por la decana-presidenta del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, Timanfaya Hernández, en la que los expertos coincidieron en que la intervención psicológica "debe adaptarse a un contexto atravesado por la digitalización, la polarización, la sobreexposición y la aparición de nuevas formas de malestar adolescente".

La conclusión compartida fue que el reto no consiste en negar la realidad digital, sino en dotar a adolescentes, familias y centros educativos de herramientas para "comprenderla, regularla y convertirla en un entorno menos dañino".