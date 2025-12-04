Expertos advierten: en el running aproximadamente un 40% de las lesiones son de rodilla

Operación de rodilla - VITHAS

VALÈNCIA 4 Dic.

El riesgo de lesiones está presente en el running y, además, es "altamente probable", ya que al correr se hace trabajar a más del 30% de los músculos. La mayoría de las lesiones del corredor se localizan en la rodilla, según advoerte la Sociedad Española de Traumatología, seguidos del tendón de Aquiles, pie y tobillo, área interna de la tibia, la cadera, región inguinal y espalda.

Al respecto, el doctor Pepo García, traumatólogo y cirujano de rodilla en el Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, señala que "aproximadamente un 40% de las lesiones del running son de rodilla". "Estos problemas son consecuencias de técnicas de entrenamiento defectuosas, anormalidades biomecánicas y/o trastornos congénitos o adquiridos", agrega.

La rodilla del corredor, también conocida como síndrome de la cintilla iliotibial o tendinitis de la fascia lata, es una de las lesiones más comunes en el running. "Es una lesión por sobreuso que afecta a la banda iliotibial y se caracteriza por la aparición de dolor en la cara lateral de la rodilla, donde se produce una fricción entre la cintilla y el epicóndilo lateral", comenta el especialista en un comunicado.

El principal síntoma de la rodilla del corredor es el dolor punzante y progresivo en la zona externa de la rodilla que aparece en el momento de impacto en la fase propulsiva de la marcha. Suele empeorar progresivamente con la carrera, "siendo más intenso cuantos más kilómetros hemos avanzado", comenta el especialista quien recalca que "ante los primeros síntomas de la lesión es preciso que el paciente acuda a consulta ante un profesional".

TRATAMIENTO Y CIRUGÍA "MÍNIMAMENTE INVASIVA"

El primer paso para tratar la rodilla del corredor es tratar la inflamación. "Sin embargo, una vez tratada la inflamación incluso simultáneamente, debemos tratar la causa que provoca la lesión si no queremos recaer", afirma el doctor García.

Cuando los tratamientos convencionales, como la fisioterapia, estiramientos o infiltraciones, fallan se puede recurrir a la cirugía. La cirugía mínimamente invasiva guiada por ecografía de la lesión del corredor es una alternativa a la cirugía convencional que permite realizar intervenciones con anestesia local, con mínimas incisiones de 1- 2 mm, evitando hacer isquemia, reduciendo el dolor y el sangrado.

"El propósito de esta cirugía es el alargamiento controlado de las fibras más posteriores del tendón de la cintilla iliotibial, consiguiendo así una menor tensión del músculo. Con estas técnicas mínimamente invasivas, acortamos los tiempos de recuperación de nuestros pacientes, pudiendo reanudar su actividad a las 6 semanas de la intervención", concluye el doctor García.

