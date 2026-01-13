Expertos advierten del aumento de casos de depresión entre jóvenes españoles

Archivo - Imagen de recurso de una joven con síntomas de depresión. - ARTISTGNDPHOTOGRAPHY/ ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Psicoterapia Itersia ha advertido de que la depresión es un trastorno emocional frecuente entre los adolescentes españoles y está en ascenso en los últimos años, así como los ingresos hospitalarios por esta causa.

Con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Depresión, que se celebra este 13 de enero, el Centro ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el 1,3 por ciento de los adolescentes de 10 a 14 años y el 3,4 por ciento de los de 15 a 19 años padecen depresión.

Además, un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) advierte que las hospitalizaciones por depresión de adolescentes han aumentado más de un 1200% en las dos últimas décadas. Esta investigación resalta que tres de cada cuatro pacientes fueron chicas adolescentes con un 74,3% de los casos. Además, tres de cada cuatro hospitalizaciones se produjeron en adolescentes de entre 14 y 17 años y la edad media de hospitalización entre los jóvenes fue de 16 años.

Desde el Centro de Psicoterapia Itersia explican que la depresión se caracteriza por una sensación persistente de desesperanza, pérdida de interés en actividades que antes resultaban placenteras y un profundo cansancio. Esta condición puede afectar tanto el pensamiento como el comportamiento, dificultando la realización de actividades diarias y alterando la forma en que una persona se relaciona con su entorno.