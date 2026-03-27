Expertos aconsejan que los niños mantengan una rutina, ejercicio y dieta saludable para prevenir la astenia primaveral

Archivo - Varios niños juegan en primavera - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los expertos, ante el cambio de hora al horario de verano que se producirá en la madrugada de este sábado, aconsejan que los niños mantengan una rutina, realicen ejercicio y lleven una alimentación saludable para prevenir la astenia primaveral, según ha señalado el grupo Vithas en un comunicado.

Así, desde la Unidad de Pediatría del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, la doctora Sonia Pérez Valle, ha explicado que los cambios de estación causan una alteración en los niveles de determinadas hormonas, en concreto hay una disminución de la betaendorfina, que es la que produce bienestar en el organismo.

Además, como este cambio horario supone dormir una hora menos, los más pequeños pueden ver afectados sus biorritmos. Según la Asociación Española de Pediatría (AEP), el reloj biológico de los niños puede tardar en ajustarse varios días, o incluso una semana, ya que este cambio de hora altera su ritmo vigilia-sueño, pudiendo producir desajustes del sueño, problemas de atención, irritabilidad, enfados, desánimo o cansancio.

A esto se suma además un trastorno propio de esta época del año: la astenia primaveral, un estado transitorio caracterizado por la pérdida de energía y la caída libre de las defensas del organismo que puede llegar incluso a dificultar en gran medida las relaciones sociales, así como el rendimiento académico y cuya sintomatología se muestra con un aumento de bostezos, cansancio, irritabilidad o inapetencia

Al respecto, ha apuntado que "si los síntomas claros de astenia se alargan más de quince días o si el niño además asocia mocos, estornudos repetidos, picor de nariz y de ojos, febrícula (37,5-37,8 ºC) o diarrea ya no se trata de astenia" y "en estos casos, se debe llevar al niño al pediatra ya que puede ser el inicio de alguna enfermedad como resfriado, gastroenteritis, otitis o incluso alergia".

TRATAMIENTO

La predisposición de algunos niños a padecer astenia primaveral es obvia, pero su estilo de vida es un factor determinante para prevenir su aparición. "Los más pequeños necesitan una rutina establecida para que su desarrollo físico y psicológico sea adecuado", comenta la doctora Pérez, quien recomienda "hacer ejercicio físico, ya que estimula la liberación de dopamina y endorfinas que levantan el ánimo de los más pequeños".

Por otra parte, una dieta equilibrada y una alimentación saludable es uno de los pilares "indiscutibles" para prevenir la astenia primaveral. "El aporte de nutrientes y vitaminas adecuado es indispensable para que el niño tenga una salud física y mental adecuada sin olvidar una buena hidratación", ha señalado.

Respecto al descanso adecuado la doctora asegura que los niños deberían dormir entre 9 y 10 horas hasta los 18 años. De hecho, ha destacado que está demostrado que los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, "se reducen muchísimo después de un buen descanso y, al contrario, cuando se duerme menos de lo que se debe, estos aumentan". Esta hormona está relacionada además con el sobrepeso, ya que la escasez de descanso aumenta el nivel de apetito incrementando nuestra necesidad de glucosa.