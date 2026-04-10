Expertos abogan por una atención en cuidados paliativos pediátricos las 24 horas del día en todo el territorio nacional - PEDPAL

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la novena edición del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos (PEDPAL) ha servido para constatar la opinión compartida de los expertos para que la atención en cuidados paliativos pediátricos se lleve a cabo durante las 24 horas del día en todo el territorio nacional.

"Nuestro horario de 8 a 3 no es congruente con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni es éticamente aceptable", ha declarado el pediatra del vizcaíno Hospital de Cruces de Bilbao, el doctor Jesús Sánchez, que ha añadido que "la enfermedad y la muerte no entienden de horarios".

Con motivo de esta cita, desarrollada en Tenerife, los especialistas han destacado que es necesario profesionalizar los cuidados y garantizar la equidad asistencial ya que, a pesar de los recientes avances políticos, la implantación real de un modelo de atención 24/7 en todo el país es la única vía para evitar el colapso de las familias y de los propios profesionales.

"Estamos pasando de ser una especialidad marginal a que la sociedad se dé cuenta de su importancia, pero la situación sigue siendo muy precaria en muchas provincias", ha declarado el presidente de la organización convocante, el doctor Álvaro Navarro, quien ha agregado que "hay territorios rezagados en los que no se está poniendo la energía necesaria y hay que revertir esa situación".

SE EVITAN "INGRESOS INNECESARIOS"

De la misma opinión es la enfermera experta Susana Jordá, quien ha pronunciado la conferencia inaugural de este evento desarrollado ante 350 expertos y bajo el lema 'Escalando juntos hacia la cima de los cuidados'. "La tranquilidad de una familia también es un resultado en salud", ha subrayado, tras lo que ha afirmado que, con el modelo 24/7, se evitan "ingresos innecesarios" y se ahorran "costes en urgencias y transporte sanitario".

"La cuestión ya no es si hacerlo, sino cómo van a sostener no hacerlo quienes tienen la responsabilidad de decidir", ha continuado, mientras que Sánchez, quien ha sido nombrado Socio de Honor de PEDPAL, ha sido calificado por Navarro como "un ejemplo de valentía", al atender fuera del horario establecido, lo que le valió una sanción.

A juicio del máximo representante de esta sociedad científica, no se puede "permitir que la atención profesional dependa de que un médico sacrifique su tiempo personal por compromiso ético". "Cuando unos padres tienen a un equipo conocido al otro lado del teléfono a las tres de la mañana, se evita que la familia se quede paralizada por el miedo", ha señalado al respecto el miembro del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, el psicólogo Juan Luis Marrero.

"Un niño que vive en una isla no capitalina o en una zona alejada puede ver condicionado su acceso a determinados cuidados", ha indicado, por su parte, la presidenta del Comité Organizador de este Congreso, la doctora Montse González, mientras que Lucía Cabido, en representación de las familias, ha afirmado que "no puede haber ciudadanos de primera y de segunda dependiendo de dónde vivan".