Archivo - Experto subraya que "la migraña no solo se manifiesta con el dolor de cabeza" - ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El neurólogo del Hospital San Juan de Dios de Tenerife, el doctor Jonathan López Fernández, ha subrayado que "la migraña no solo se manifiesta con el dolor de cabeza", y es que "se trata de una enfermedad neurológica compleja que sucede en varias fases y cuyos síntomas acompañantes pueden llegar a ser tan incapacitantes como el propio dolor".

Esta patología "no es igual en todas las personas", ha indicado, al tiempo que ha puesto de manifiesto que, por ello, contar con "nuevas opciones terapéuticas" permite "individualizar el tratamiento, reducir la discapacidad y mejorar de forma real la calidad de vida de las personas que conviven con esta enfermedad".

En este contexto, el Hospital San Juan de Dios ha señalado que "el conocimiento de los mecanismos que originan la migraña ha experimentado un gran avance en los últimos años". "La enfermedad se basa en la activación del sistema trigémino-vascular y en procesos de sensibilización periférica y central, en los que desempeña un papel fundamental el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP, por sus siglas en inglés), uno de los principales mediadores del dolor de migraña", ha señalado.

"Comprender el papel del CGRP ha supuesto un punto de inflexión, porque ha permitido desarrollar tratamientos dirigidos directamente contra los mecanismos de la migraña", ha continuado López Fernández, y es que este centro ha subrayado que "se han incorporado nuevas terapias específicas, como los anticuerpos monoclonales anti-CGRP y los gepantes, fármacos que han demostrado reducir de forma significativa la frecuencia y la intensidad de las crisis".

"De la misma forma, mediante un mecanismo de acción diferente, lasmiditán surge como una alternativa para pacientes con enfermedad cardiovascular en la que estarían contraindicados tratamientos más clásicos, como los triptanes", ha continuado, para añadir que es importante "visibilizar la migraña como una enfermedad neurológica compleja, favorecer el diagnóstico precoz y garantizar el acceso a tratamientos eficaces, con el objetivo de reducir su impacto personal, social y laboral".

UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DISCAPACIDAD A NIVEL MUNDIAL

Al hilo de ello, ha divulgado que esta "es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial y una de las enfermedades neurológicas más prevalentes en edades activas". "Según el estudio 'Global Burden of Disease' (GBD), se sitúa como la sexta causa de pérdida de salud en el mundo, la tercera causa de discapacidad entre las enfermedades neurológicas; y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la primera causa de discapacidad en menores de 50 años", ha expuesto.

"En España, se estima que más de cuatro millones de personas padecen migraña, con una prevalencia aproximada del 12-13 por ciento de la población, afectando mayoritariamente a mujeres", ha proseguido este centro sanitario, que ha agregado que, "a pesar de su elevada frecuencia, continúa siendo una enfermedad infradiagnosticada y, en muchos casos, infravalorada".

Por último, el Hospital San Juan de Dios, que ha indicado que "se desarrolla en cuatro fases (pródromos, aura, fase de cefalea y postdromos) que pueden prolongarse durante varios días", ha asegurado que "hasta el 70-80 por ciento de las personas presenta síntomas prodrómicos horas o incluso días antes de la crisis, como cambios de humor, ansiedad, dificultad de concentración o hipersensibilidad sensorial".

"Durante la fase de cefalea, además del dolor intenso, son muy frecuentes síntomas como náuseas, vómitos, fotofobia, sonofobia, osmofobia, mareo, rigidez cervical o enlentecimiento cognitivo, que limitan de forma significativa la actividad diaria", ha sostenido, para concluir destacando que, "tras la crisis, muchas personas refieren fatiga intensa y 'niebla mental' durante uno o dos días, prolongando el impacto de la enfermedad".