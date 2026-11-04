Archivo - Experto señala que el repunte de casos de tuberculosis en España obliga a seguir impulsando la investigación - JASON DREES, BIODESIGN INSTITUTE AT ARIZONA STATE

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona (fuiTB), el doctor Joan Caylà, ha señalado que "el repunte de casos en España y las dificultades que persisten en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento" de la patología "hacen necesario seguir impulsando la investigación y la colaboración entre todos los agentes implicados".

"No podemos bajar la guardia", ha indicado durante la celebración en Barcelona de las 'XXX Jornadas Internacionales de Tuberculosis' de la organización, encuentro en el que ha destacado "el trabajo de los profesionales que han contribuido durante décadas a mejorar el conocimiento y el control de esta enfermedad". No obstante, la cita ha servido para exponer que según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), en 2024 se notificaron 4.270 casos autóctonos, un 8,3 por ciento más que en 2023.

Además, los ponentes han indicado que la tasa se situó en 8,8 casos por cada 100.000 habitantes. De esta manera, el aumento interrumpió varios años de descenso y fue especialmente relevante entre los menores de 15 años, grupo en el que se notificaron 269 casos, mientras que cerca de tres de cada 10 presentaron localización extrapulmonar, aunque la tuberculosis pulmonar siguió siendo la forma predominante.

También se ha apuntado que la distribución fue desigual entre comunidades autónomas y la tasa de notificación fue mayor entre las personas nacidas fuera de España, así como que la información preliminar sobre los resultados de los tratamientos mostró lagunas de registro que dificultaron evaluar la evolución de todos los casos y detectar pérdidas de seguimiento. Por ello, es necesario reforzar la necesidad de mejorar la vigilancia, la detección precoz y la continuidad asistencial, además de reducir las barreras sociales y sanitarias que afectaron a las poblaciones más vulnerables.

Tras ello, se ha abordado la coinfección por VIH y tuberculosis, apartado en el que se ha ahondando en los datos de la cohorte española 'CoRIS', que reunió información de cerca de 20.000 personas con VIH y que mostró que la incidencia de tuberculosis entre quienes desarrollaron la enfermedad después de iniciar tratamiento antirretroviral descendió, en 2019-2023, hasta 0,2 casos por cada 1.000 personas-año, un 97 por ciento menos que en los periodos iniciales analizados.

REDUCCIÓN DE LA ENFERMEDAD ENTRE LAS PERSONAS CON VIH

"La reducción de la tuberculosis entre las personas con VIH demuestra el enorme impacto que han tenido los avances en el tratamiento antirretroviral y en la atención clínica", aunque "no podemos considerar resuelto el problema", ha declarado, por su parte, la presidenta del Grupo de Estudio del SIDA (GeSIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), la doctora María Velasco.

A su juicio, "el diagnóstico tardío del VIH, las desigualdades sociales y las dificultades para detectar algunas formas de tuberculosis siguen condicionando el pronóstico de los pacientes". "Necesitamos reforzar el diagnóstico precoz, identificar a las personas que pueden beneficiarse del tratamiento preventivo de la tuberculosis y aprovechar las nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas", ha sostenido, para añadir que "la colaboración entre los profesionales que atienden el VIH y la tuberculosis es esencial para ofrecer a cada paciente el tratamiento más eficaz y seguro".

Por último, el encuentro ha sido aprovechado por los asistentes para tratar otros asuntos, como la detección de la infección tuberculosa y el tratamiento preventivo, la evolución de los programas de control, la continuidad asistencial en entornos como las instituciones penitenciarias, las nuevas pruebas intradérmicas y moleculares, hisopados linguales, estrategias de cribado, epidemiología molecular y genómica, identificación de cadenas de transmisión y detección de resistencias a los fármacos.