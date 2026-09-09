Archivo - Experto señala que la falta de aire al hacer deporte podría evidenciar un problema en la nariz y no en la forma física - IHAR ULASHCHYK - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cirujano plástico especializado en cirugía facial y rinoplastia, el doctor Marco Romeo, ha advertido de que la falta de aire al hacer deporte podría evidenciar un problema en la estructura de la nariz y no en la forma física, y es que "la insuficiencia valvular nasal puede hacer que la nariz se cierre al inspirar con fuerza".

Es "un problema poco conocido que se produce cuando la zona más estrecha de la nariz se colapsa al inspirar con fuerza, dificultando la entrada de aire", ha concretado, para añadir que "respirar mal por la nariz no es una molestia, es un problema de salud", el cual "casi nunca tiene que ver con la forma física, ni con el cansancio". "Tiene una causa anatómica concreta, identificable y, en la mayoría de los casos, corregible quirúrgicamente", ha insistido.

En este sentido, ha explicado que la válvula nasal se encuentra en el tercio medio de la nariz y constituye la zona más estrecha de la vía respiratoria superior. "El problema aparece cuando los cartílagos que la sostienen son débiles, están desplazados, han envejecido o se han debilitado como consecuencia de una cirugía previa", ha explicado, al tiempo que ha afirmado que "al inspirar con fuerza, la estructura puede colapsar hacia dentro y dificultar la entrada de aire".

Romeo, que ha mostrado otros síntomas, como despertarse con la boca seca, notar que por uno de los lados de la nariz apenas entra aire y recurrir habitualmente a tiritas nasales para dormir o entrenar, ha manifestado que es motivo de consulta observar que uno o ambos lados de la nariz se hunden visiblemente hacia dentro al realizar una inspiración profunda.

DIAGNÓSTICO FUNCIONAL

"Una de las dificultades de este problema es que su diagnóstico es funcional", y es que "no basta únicamente con observar la nariz, sino que hay que comprobar cómo se comporta al respirar y valorar su estructura cartilaginosa", ha continuado, tras lo que ha explicado que "puede coexistir con otras alteraciones, como una desviación del tabique, por lo que es necesario estudiar cada componente".

En cuanto a la intervención al respecto, ha apuntado que "para corregir una insuficiencia valvular puede ser necesario reforzar nuevamente la estructura mediante injertos de cartílago del propio paciente". "Dependiendo del caso, ese cartílago puede proceder del tabique o, cuando no existe suficiente material disponible, de la oreja o de la costilla", ha señalado.

Por último, ha llamado a "no normalizar durante años síntomas como respirar habitualmente por la boca al hacer ejercicio, sentir que la nariz se cierra al inspirar o asumir que esa dificultad respiratoria forma parte simplemente de nuestra anatomía y no tiene solución".