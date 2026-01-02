Experto reflexiona sobre los retos y oportunidades de la IA en la comunidad científica

Archivo - La Fundación Merck Salud lanza la monografía 'Inteligencia Artificial en el campo de la Salud' - FUNDACIÓN MERCK SALUD - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

En el primer editorial del año en la revista 'Science', su editor en jefe Holden Thorp, también profesor en la Universidad George Washington (Estados Unidos) se centra en la IA y analiza cómo la misma "permitirá a la comunidad científica hacer más si elige las formas correctas de utilizarla".

Para ello, revisa las políticas y los enfoques de las revistas relacionados con la IA. Cabe tener en cuenta que las revistas utilizan herramientas de IA seleccionadas. Durante el último año, por ejemplo, la propia 'Science' ha colaborado con 'DataSeer' para evaluar el cumplimiento de su política que exige compartir los datos y el código subyacentes para todos los artículos de investigación publicados.

"Los resultados iniciales son alentadores: de 2.680 artículos científicos publicados entre 2021 y 2024, el 69% compartió datos". Sin embargo, Thorp señala que "aunque la IA está ayudando a 'Science' a detectar errores que se pueden corregir o elementos que faltan en un artículo [...] su uso y la evaluación del resultado requieren más esfuerzo humano, no menos". Esto se debe a que los informes generados por las herramientas de IA deben ser evaluados por personas.

"Como un pequeño grupo de revistas que pueden dedicar más esfuerzo humano a cada artículo, las revistas científicas son menos susceptibles -y contribuyen menos- a la acumulación de 'basura de IA' en la literatura, pero ningún sistema, humano o artificial, puede abarcarlo todo. La posible degradación de la literatura por la tecnología refuerza el valor de un registro mantenido con la experiencia y pericia científica humana", reflexiona Thorp.