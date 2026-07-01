Experto recuerdan que la vejiga hiperactiva tiene tratamiento y no debe asumirse como parte de la edad

Archivo - Imagen de recurso de la representación de una vejiga. - ROC CLINIC - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vejiga hiperactiva no debe considerarse una consecuencia inevitable del envejecimiento, ya que existen herramientas diagnósticas y terapéuticas que permiten mejorar significativamente la calidad de vida de las personas que la padecen, señala el doctor Higinio Flores, miembro del Grupo de Trabajo de Patología Nefrourológica de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Durante el III Congreso de Incontinencia Urinaria y Fecal de la Asociación de la Incontinencia, ASIA, el experto ha explicado que la vejiga hiperactiva puede alterar significativamente la calidad de vida de quienes la padecen. Así, afecta al descanso nocturno, limita la actividad social, laboral y familiar, genera ansiedad, inseguridad y miedo a sufrir escapes de orina, e incluso puede favorecer situaciones de aislamiento social.

Además, cuando se asocia a incontinencia urinaria, aumenta el riesgo de infecciones urinarias, trastornos del sueño, depresión y caídas, especialmente en las personas mayores.

Los expertos indican que, en un contexto de envejecimiento progresivo de la población, la incontinencia urinaria constituye un importante reto de Salud Pública. Según la Asociación Española de Urología, afecta entre el 6 y el 10 por ciento de las mujeres de 25 a 60 años.

Durante el Congreso, los especialistas han coincidido en la necesidad de identificar precozmente esta enfermedad que, con frecuencia, permanece oculta porque la mayoría de los pacientes normalizan sus síntomas o sienten pudor al exponerlos. Los especialistas han incidido también en la importancia de mantener una adecuada adherencia al tratamiento.

"La pauta terapéutica consigue que el sistema nervioso que regula el ciclo miccional funcione mejor y las medidas no farmacológicas, sobre todo la reeducación vesical, sean más efectivas", ha señalado la médica especialista en el servicio de ginecología del Hospital Clínic de Barcelona, Judith Lleberia.

La ginecóloga ha subrayado también que "es esencial que las personas con vejiga hiperactiva sepan qué va a suceder mientras siguen el tratamiento, se sientan acompañadas y reciban una información clara desde el principio".

SEMANA MUNDIAL DE CONTINENCIA

El Congreso se ha celebrado en el marco de la Semana Mundial de Continencia, que ha servido para poner de manifiesto que la detección precoz, el tratamiento individualizado y la coordinación entre profesionales son fundamentales para obtener mejores resultados en salud.

"Esta conmemoración representa una gran oportunidad para visibilizar un problema de salud que afecta a millones de personas en todo el mundo y, sin embargo, continúa rodeado de tabúes, estigmas y falsas creencias", ha apuntado Flores.

Además, en palabras del facultativo, "este tipo de efemérides favorece la formación de los profesionales sanitarios y da voz a los pacientes y a sus asociaciones, situando en el centro del debate aspectos tan importantes como la calidad de vida, la autonomía personal y la atención centrada en la persona".

En esta línea, Lleberia ha destacado que "es esencial informar a la sociedad y mantener el foco en las asociaciones de pacientes para seguir visibilizando el problema. Iniciativas como esta evitan el olvido y promueven el conocimiento".

Por su parte, el presidenta de ASIA, Àngels Roca, ha afirmado que "este tipo de encuentros son esenciales para que los profesionales de diferentes especialidades aborden las últimas novedades y los retos en torno a esta patología por el gran impacto en la calidad de vida de las personas que la sufren".