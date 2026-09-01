Archivo - Experto recuerda que no todos los pacientes de migraña son candidatos a cirugía - PHEELINGS MEDIA/ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El especialista en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, el doctor Alessandro Thione, ha recordado que "no todos los pacientes de migraña son candidatos a cirugía", por lo que "lo más importante es seleccionar correctamente al paciente".

"Primero, tiene que existir un diagnóstico realizado por un especialista y, después, tenemos que identificar si existe un punto de compresión nerviosa sobre el que realmente podamos actuar", ha explicado, y es que determinadas personas con esta patología crónica pueden presentar puntos de compresión en nervios periféricos, por lo que existen casos en los que puede plantearse su liberación quirúrgica.

Así, en relación con esta enfermedad neurológica en la que en algunas personas puede existir, además, un componente periférico que contribuya a desencadenar las crisis, Thione ha subrayado que "identificar este componente es precisamente uno de los pasos fundamentales antes de plantear cualquier posibilidad quirúrgica".

"En determinados pacientes pueden identificarse nervios periféricos de la cabeza que están siendo irritados o comprimidos por músculos, fascias, vasos sanguíneos u otras estructuras", ha concretado al respecto, al tiempo que ha indicado que "dependiendo de las características y localización del dolor, pueden estar implicados nervios como el supraorbitario, el occipital mayor o nervios de la región temporal".

NO SE REALIZA EN EL CEREBRO

Tras exponer que "la respuesta obtenida previamente con determinados tratamientos también puede aportar información", ha señalado que esta cirugía, cuando se lleva a cabo, "no se realiza sobre el cerebro ni requiere perforar los huesos del cráneo". "Lo que hacemos con la microcirugía es trabajar sobre estructuras muy pequeñas", ha declarado, para añadir que si se ha hallado correctamente el nervio y el punto donde está siendo comprimido, se puede actuar sobre esa zona "para intentar reducir ese estímulo periférico que participa en las crisis".

"La intervención suele realizarse en régimen ambulatorio y puede durar entre una y dos horas, aunque dependerá del número y localización de los puntos que sea necesario abordar", ha continuado, afirmando también que no es posible plantear esta cirugía "como primera opción ni como una operación para cualquier paciente de migraña". "Estamos hablando fundamentalmente de pacientes crónicos o refractarios, que ya han sido estudiados y tratados, y en los que podemos identificar un componente periférico sobre el que actuar", ha resumido.

Thione, que ha expuesto que diversos estudios han descrito reducciones importantes en la frecuencia, duración e intensidad de las crisis en pacientes correctamente seleccionados, con tasas de respuesta superiores al 70 por ciento, según algunas publicaciones, ha subrayado que no puede garantizarse la desaparición de las migrañas. "Existe también la posibilidad de que la cirugía no consiga aliviar las crisis, por lo que las expectativas y la correcta selección del paciente vuelven a ser determinantes", ha destacado.

De cualquier forma, ha sostenido que "el abordaje multidisciplinar es básico". "El neurólogo tiene que hacer su trabajo, diagnosticar correctamente y tratar la migraña, y nosotros tenemos que hacer el nuestro", ha explicado, para agregar que "la cirugía de la migraña, por tanto, no pretende convertirse en una alternativa general al tratamiento neurológico".