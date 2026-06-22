Experto recuerda que es "fundamental" un estudio oftalmológico completo previo a cirugía láser

Archivo - Olympia Quirónsalud recuerda que es "fundamental" un "estudio oftalmológico completo" previo a cirugía láser - OLYMPIA QUIRÓNSALUD - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Oftalmología de Olympia Quirónsalud, el doctor Alfredo Castillo, ha recordado que "es fundamental realizar un estudio oftalmológico completo" previo a la realización de la cirugía refractiva láser, procedimiento sobre el que ha ofrecido una guía para aclarar dudas.

"Hoy, podemos ofrecer soluciones muy precisas, con tiempos de recuperación rápidos y un alto nivel de satisfacción para el paciente", ha indicado, en referencia a las "plataformas diagnósticas avanzadas y técnicas mínimamente invasivas que permiten personalizar cada procedimiento" en este centro del grupo sanitario Quirónsalud.

En este contexto, esta entidad ha explicado que la cirugía refractiva "permite corregir problemas visuales como la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía mediante técnicas cada vez más precisas, seguras y personalizadas". "Gracias a los avances tecnológicos en Oftalmología, muchos pacientes pueden reducir o incluso eliminar su dependencia de gafas y lentillas con procedimientos mínimamente invasivos y de rápida recuperación", ha señalado.

"Aunque la mayoría de los pacientes con miopía, hipermetropía o astigmatismo pueden beneficiarse de alguna técnica de cirugía refractiva", Castillo ha manifestado que "no siempre" puede operarse cualquier persona, de ahí la importancia de la valoración por parte del profesional. "Analizamos factores como el grosor de la córnea, la estabilidad de la graduación, la calidad lagrimal, la edad y el estilo de vida del paciente", ha afirmado.

Al respecto, Quirónsalud ha afirmado que, "en general, los especialistas recomiendan esperar a que la graduación permanezca estable al menos durante un año". "También es importante descartar patologías corneales, ojo seco severo o determinadas enfermedades oculares", ha sostenido, para agregar que las opciones quirurgicas actuales son "cirugía láser corneal (LASIK, PRK o SMILE), lentes intraoculares fáquicas" y "técnicas combinadas personalizadas".

USO DE ANESTESIA TÓPICA

"Adaptar la cirugía a prácticamente cada perfil visual" es hoy una posibilidad, ha continuado este experto, tras lo que ha apuntado que "no todos los ojos son iguales y tampoco todas las técnicas sirven para todos los pacientes". De cualquier forma, ha corroborado que la intervención "se realiza con anestesia tópica mediante gotas y el procedimiento suele durar apenas unos minutos por ojo", y todo ello sin dolor.

No obstante, ha reconocido que "la excepción es la PRK, que puede provocar más molestias y lagrimeo durante las primeras horas tras la intervención". Después, "puede aparecer sensación de arenilla, lagrimeo o sensibilidad a la luz", ha expuesto, para agregar que "estos síntomas suelen remitir en pocas horas y la recuperación acostumbra a ser rápida", con "una mejoría visual prácticamente inmediata" en "muchos pacientes".

"En procedimientos como LASIK, la recuperación visual suele ser muy rápida y muchos pacientes recuperan una visión funcional en 24-48 horas", ha insistido, al tiempo que ha manifestado que "en otras técnicas, como PRK, el proceso puede requerir algunos días más". "En el caso de las lentes fáquicas, la recuperación visual es especialmente rápida" y, en Olympia Quirónsalud, "al ser uno de los pocos centros que realiza la intervención en ambos ojos el mismo día, muchos pacientes experimentan una mejoría de la nitidez visual prácticamente inmediata tras la cirugía", ha aclarado.

Por otra parte, esta compañía ha indicado que "en los últimos años, la Oftalmología ha avanzado mucho gracias a las lentes intraoculares faquicias, especialmente indicadas en pacientes con miopías elevadas o córneas no aptas para láser". "En determinados casos, implantamos lentes intraoculares sin necesidad de eliminar el cristalino", ha señalado Castillo, que ha afirmado también que "esto permite corregir graduaciones muy altas con una excelente calidad visual".

Por último, y tras sostener Quirónsalud que "la corrección visual conseguida mediante cirugía refractiva suele ser estable a largo plazo", aunque "el ojo sigue envejeciendo con el tiempo y pueden aparecer cambios naturales relacionados con la edad, como la presbicia o vista cansada", este especialista ha declarado que "lo importante es entender que la cirugía corrige el defecto refractivo existente en ese momento".