Experto descarta el riesgo de epidemia por hantavirus tras fallecer tres personas en un crucero

Archivo - Imagen de recurso de un topillo. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El profesor titular de Veterinaria de la Universidad Europea, Fernando Esperón, ha asegurado que el riesgo del hantavirus para la población y de que derive en una nueva epidemia es "nulo", tras la notificación de la Organización Mundial de la Salud de tres fallecimientos asociados a esta infección respiratoria a bordo del crucero de lujo 'MV Hondius', que partió de Ushuaia (Argentina) con destino final en Canarias.

"El mensaje más importante es que no hay un riesgo de una epidemia o de algo similar, ni mucho menos. Son virus que se conocen ya desde hace más de 70 años y están controlados", ha señalado Esperón en una entrevista a Europa Press.

En este contexto, el especialista ha explicado que los hantavirus son virus procedentes de roedores y que existen dos grandes variantes: una en Europa y Asia y otra en América, siendo esta última más agresiva. "Provocan dos cuadros principales, uno respiratorio, el síndrome pulmonar, y otro con una tasa de mortalidad muy baja, el síndrome renal y hemorrágico", ha indicado Esperón.

Asimismo, ha detallado que en América predominan los cuadros respiratorios, generalmente asociados a roedores urbanos, mientras que en Europa y Asia es más frecuentes el síndrome renal, procedente de roedores de campo, como los topillos.

El experto ha subrayado además que, aunque una de las variantes puede presentar transmisión entre humanos, se trata de un fenómeno muy poco frecuente. "Solo en una de ellas se ha demostrado contagio entre personas, pero es algo rarísimo. En el resto ni siquiera existe transmisión", ha añadido.

Según el veterinario, el hantavirus se transmite a los seres humanos principalmente por inhalación de aerosoles contaminados procedentes de los excrementos de roedores. Así, considera que lo más probable es que los pasajeros del crucero se contagiaran antes de iniciar el viaje, dado que el periodo de incubación suele ser de dos a tres semanas. En este sentido, ha recordado que Argentina es un país endémico, donde el virus está presente de forma habitual en los roedores.

En cuanto a la situación en España, el experto ha precisado que en la última década se han registrado menos de 20 casos, todos ellos puntuales y vinculados al ámbito rural. "Generalmente se producen por contacto con aerosoles generados en zonas altamente contaminadas por roedores, pero no es una enfermedad emergente ni está provocando brotes graves", ha concluido.

LA OMS Y ECDC, "AL TANTO DE LA SITUACIÓN"

La OMS ha detallado, a través de un comunicado, que está al tanto y está dando apoyo tras este incidente de salud pública en un buque de crucero en el océano Atlántico. Hasta la fecha se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay cinco casos sospechosos más.

De los seis individuos afectados, tres han fallecido y uno se encuentra ingresado en una unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica, ha indicado el organismo internacional.

Por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha informado de que está siguiendo de cerca la situación y se encuentra en contacto con las autoridades nacionales de salud pública pertinentes y con la OMS para evaluar la información epidemiológica disponible, identificar la fuente de infección y evaluar cualquier riesgo potencial de transmisión adicional en Europa.