Archivo - Experto asegura que el virus Shamonda no comporta "ningún riesgo para la población general" - ANDREI SAUKO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El investigador distinguido senior 'Beatriz Galindo' del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) de la Universidad de Castilla-La Mancha, David Roiz, ha asegurado que el virus Shamonda no comporta "ningún riesgo para la población general" pese a la confirmación de un paciente fallecido en Francia, el cual recibía tratamiento para una enfermedad grave.

"Shamonda es un bunyavirus transmitido entre bovinos por culicoides o jejenes, que son unos dípteros pequeños que transmiten también la lengua azul", ha explicado en declaraciones recogidas por SMC España. "En un mundo globalizado, donde se mueven animales, mercancías, y el clima está cambiando, no es extraño que ocurran casos de transmisión humana y no debemos preocuparnos, solamente vigilar y estar atentos y proactivos a los riesgos sanitarios potenciales", ha indicado.

No obstante, y según ha confirmado el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), el del paciente fallecido en el país vecino es el primer caso de transmisión a humanos, aunque Roiz ha insistido en que tenía "inmunodepresión severa" con "una patología grave causada por el virus Shamonda".

Por su parte, el jefe de grupo y profesor titular del Centro de Investigación Virológica del Consejo de Investigación Médica (MRC, por sus siglas en inglés) y la Universidad de Glasgow (Escocia), Ben Brennan, que ha señalado que el virus "está estrechamente relacionado con el virus de Schmallenberg, que apareció en Europa en 2011 y provocó una enfermedad grave en el ganado", ha informado de que se asocia principalmente a él.

HALLAZGO CIENTÍFICO IMPORTANTE

Por tanto, considera que la infección en una persona supone "un hallazgo científico importante". "Sin embargo, es importante poner esto en perspectiva", y es que "el paciente padecía una enfermedad subyacente grave que lo hacía especialmente vulnerable a las infecciones, y aún no sabemos si el virus de Shamonda contribuyó a su fallecimiento", ha manifestado a SMC Reino Unido.

"La detección de un virus en un paciente con un sistema inmunitario gravemente comprometido no significa necesariamente que suponga un riesgo significativo para personas que, por lo demás, gozan de buena salud", ha insistido, para añadir que "en la actualidad, no hay pruebas de que el virus de Shamonda provoque una enfermedad generalizada en humanos, aunque se necesitan más investigaciones para comprender su capacidad de infectar a las personas".

Además, y tras exponer que se conoce "poco" sobre "cómo contrajo la infección esta persona", ha recordado que se está investigando "si el virus desempeñó algún papel en su enfermedad o fallecimiento". A su juicio, no hay motivos para que la población general "se preocupe en exceso", a pesar de que "el virus lleva muchos años circulando entre los animales".

De este modo, ha subrayado que por el momento, el virus Shamonda "no sugiere una nueva amenaza significativa para la salud pública" ni invita a modificar las actividades habituales, ni a tomar precauciones adicionales. Sin embargo, considera que "este descubrimiento justifica una mayor investigación científica y una vigilancia continuada".

En la misma línea se ha mostrado la profesora titular del departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, Mónica González Candela, quien ha afirmado sobre el paciente fallecido que "hay que ver si el virus ha empeorado su pronóstico". "Probablemente", será necesario "hacer un estudio retrospectivo para ver serológicamente cuánta gente puede estar infectada del virus de forma subclínica, sin síntomas", ha sostenido.

"Ahora mismo, creo que no hay que alarmar en absoluto y que el reto inmediato es reforzar la vigilancia integrada entre médicos, veterinarios, biólogos y entomólogos con una aproximación 'One Health'", ha declarado a SMC España en relación con el concepto de 'Una Sola Salud' implantado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).