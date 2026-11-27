Joven triste mirando el móvil. - QUIRONSALUD

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo alerta, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que se celebra el próximo lunes, que las imágenes falseadas o con filtros en redes sociales aumentan el grado de insatisfacción hacia la propia imagen.

"La imagen que tenemos de nuestro cuerpo no depende únicamente de nuestras características físicas, sino que se construye a partir de nuestras experiencias personales y del contexto social y cultural en el que vivimos. En ella influyen los ideales corporales que se transmiten a través de los medios de comunicación, la familia y el entorno social", explica Paula Villapalos, psicóloga de la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo.

Según indica, "en la actualidad, las redes sociales tienen un papel cada vez más relevante en la construcción de la imagen corporal, especialmente durante la adolescencia. Las imágenes manipuladas o idealizadas que se presentan como reales en plataformas como Instagram o TikTok pueden convertirse en referentes de comparación para muchos adolescentes, favoreciendo que terminen viendo sus cuerpos como algo defectuoso que es posible y necesario cambiar".

En este sentido, apunta que cuando un usuario procede a editar y mejorar su aspecto en una fotografía, adopta la perspectiva de una tercera persona que practica el escrutinio de la propia imagen como algo ajeno y susceptible de corrección. En algún caso, hasta comienza a prestar atención a rasgos físicos que hasta entonces habían pasado inadvertidos. "Después de aplicar filtros y contemplar la visión modificada del propio cuerpo lo habitual es que aumente la distancia percibida entre nuestra apariencia real y la deseada, lo que se traduce en un aumento de la insatisfacción corporal", afirma la doctora Carmen Ponce de León, jefa de la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo.

En opinión de Paula Villapalos, la insatisfacción corporal, frecuente tanto en hombres como en mujeres, aunque más prevalente en estas últimas, no constituye un fenómeno patológico en sí mismo. Sin embargo, puede generar un importante malestar emocional, limitar la vida social, afectar a la autoestima e intensificar el deseo de modificar el propio cuerpo. Además, constituye un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, especialmente durante la adolescencia y en presencia de otros factores de vulnerabilidad.

Las redes sociales han convertido la imagen en un elemento central de la validación social, un hecho que puede ser contraproducente: "Cuando utilizamos los likes, comentarios o visualizaciones como indicadores de atractivo físico y aceptación social, nuestro bienestar queda condicionado en gran medida por la respuesta de los demás, que es algo que no controlamos. Todos deseamos reconocimiento social, pero la necesidad de revisar publicaciones, comprobar las reacciones obtenidas o examinar las interacciones, genera ansiedad".

Además, las redes sociales nos hacen llegar contenidos similares a aquellos con los que interactuamos, por lo que "repiten, amplifican y validan las propias ideas, quedando el usuario aislado de opiniones o perspectivas contrarias", explica la Dra. Ponce de León, que apunta al gran peligro que tienen este tipo de algoritmos: "Si prestamos atención a publicaciones relacionadas con dietas, pérdida de peso o determinados ideales estéticos, vamos a recibir más contenido similar sin buscarlo activamente. Si nos detenemos con frecuencia en cuerpos que responden a un mismo ideal o en mensajes que relacionan la alimentación con el control de peso, es posible que no reparemos en que estamos normalizando estándares de cuerpo y creencias poco realistas".

Las especialistas explican que este proceso lleva a que una preocupación que inicialmente podía ser fugaz acaba ocupando un lugar cada vez mayor en nuestros pensamientos y en nuestra vida cotidiana. "No podemos afirmar que los algoritmos sean la causa de nuestras obsesiones por la imagen, pero sí que hay que considerar que la interacción entre preocupaciones y exposición repetida a contenidos relacionados con ellas puede contribuir a mantenerlas o intensificarlas".