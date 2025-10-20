MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor Javier Escalada, ha alertado de la importancia de prevenir la aparición de la esteoporosis con un estilo de vida saludable, ya que se están observado "más casos" entre mujeres jóvenes, antes de la menopausia.

"Los casos entre personas más jóvenes han aumentado y esto está llevando a la necesidad de empezar el tratamiento de manera más precoz. Una terapia que es crónica", señala con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis, una enfermedad que afecta al 10% de los mayores de 50 años.

La osteoporosis es una enfermedad caracterizada por la disminución de la densidad de los huesos, lo que conlleva que su resistencia frente a traumatismos disminuya y aumente el riesgo de sufrir fracturas. "Se trata de una patología que limita considerablemente la calidad de vida y ante la que hay que fomentar la prevención. En personas mayores puede provocar una fractura de cadera que puede estar asociada a un aumento de la mortalidad", ha recalca Escalada.

Sus causas pueden ser diversas, pero lo más habitual es que aparezca en mujeres y después la menopausia. En esta fase, la falta de estrógenos influye considerablemente en la aparición de la enfermedad, aunque también intervienen otros factores, como la inmovilización, el sedentarismo, el tabaco o el consumo de alcohol.

Escalada ha explicado que estos casos, que se diagnostican mediante una densitometría, suelen detectarse por derivaciones de otros departamentos o servicios del hospital.

"Nuestro trabajo es muy interdisciplinar. Existe en la sociedad una cultura más implantada de acudir al ginecólogo al menos una vez al año, por lo que recibimos muchas pacientes de este departamento. Son mujeres de unos 40 años, que no se encuentran en un estado ni siquiera premenopáusico y, sin embargo, observamos que en un número creciente de casos ya padecen o están cerca de sufrir osteoporosis", explica.

Entre las soluciones a este problema para detectarlo a tiempo se encuentra la realización de estudios preventivos entre poblaciones de riesgo, como las personas con diabetes, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en tratamiento crónico con corticoides o en edades cercanas a la menopausia, entre otros.

"Hay determinados contextos en los que la persona, aunque no reciba la indicación de participar en un programa de detección o screening, debiera por iniciativa propia plantearse la posibilidad de someterse a un chequeo o solicitar que se le haga una densitometría. En cualquier caso, es recomendable mantener una dieta rica en calcio y complementarla con vitamina D, en caso de detectar un déficit de esta vitamina", afirma.