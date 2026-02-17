Experto afirma que IA y salud "son ya inseparables", pero es necesaria la reflexión a la hora de aplicar la tecnología - FUNDACIÓN LILLY

El catedrático de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el doctor Julio Mayol, ha destacado que la Inteligencia Artificial (IA) y la salud "son ya inseparables", pero ha puesto de relieve que es necesario realizar una reflexión a la hora de aplicar la tecnología.

"Si abrazamos la tecnología sin reflexionar sobre dónde queremos ir, llegaremos con enorme precisión al lugar equivocado", ha manifestado Mayol, que ha impartido la conferencia 'El impacto de la Inteligencia Artificial en salud', con motivo de la celebración de la tercera edición del Ciclo 'CIENCIA, MEDICINA Y HUMANISMO', de la Fundación Lilly y el Círculo de Bellas Artes (CBA).

A juicio de este profesional sanitario, la actual es "la mayor revolución de desintermediación de la historia". Por ello, ha animado, en primer término, a revisar el propio concepto de salud, proponiendo una reformulación a la definición clásica de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Nuestra salud es nuestra capacidad para guiar nuestra propia vida y realizar nuestros proyectos, independientemente de la enfermedad que nos afecte", ha explicado este ponente, tras lo que ha sostenido que los de ahora "no son sistemas de salud, son sistemas de atención a la enfermedad".

"La IA es una representación de nuestra propia inteligencia", ha continuado Mayol, que ha añadido que la capacidad predictiva solo tiene sentido si se acompaña de intervenciones eficaces y de una reflexión ética sobre sus consecuencias individuales y sociales. Así, en cuanto a la posible sustitución de profesionales por sistemas automatizados basados en IA, ha explicado que la tecnología no elimina la complejidad inherente a las decisiones clínicas ni los dilemas éticos asociados.

EL ACTUAL MODELO DE SISTEMA SANITARIO "SE ESTÁ AGOTANDO"

Además, este representante académico ha afirmado que el principal desafío de la aplicación de la IA no es técnico, sino colectivo. "Es un reto para las sociedades definir a dónde queremos llegar, teniendo en cuenta que estamos ante un sistema sanitario cuyo modelo en este momento se está agotando, y debemos buscar fórmulas nuevas en las que los profesionales sanitarios convivan con el uso de la IA", ha aclarado, no sin indicar que esta es "una oportunidad para una Medicina más humana y centrada en el paciente".

"Nuestros sistemas están diseñados para hacer más cosas, no necesariamente para obtener mejores resultados", ha recordado, por otra parte, destacando, como los cinco grandes problemas de los sistemas sanitarios, la variabilidad en calidad y resultados, el daño derivado de intervenciones innecesarias, el desperdicio de recursos, la inequidad en el acceso y la falta de prevención real.

Por su parte, el presidente de la Fundación Lilly, Julio Gay-Ger, ha aseverado que la misión de esta organización es "derribar las barreras que aún persisten" entre ciencia, Medicina y humanismo. "Poner al paciente en el centro significa entender que el individuo está por encima de su enfermedad, de su entorno y de su genoma", ha finalizado.