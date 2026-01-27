Experto aconseja revisar y controlar las varices para evitar complicaciones futuras

Archivo - Varices. - AZAT_AJPHOTOS/ ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El especialista en Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular Octavio de la Torre, profesional de Hospiten en Tenerife y Hospiten Lanzarote, ha aconsejado revisar la evolución de las varices de forma ocasional para controlar su progresión e iniciar un tratamiento precoz que evite las complicaciones asociadas.

Aunque en sus fases iniciales las varices no suelen generar síntomas importantes, si no se controlan de forma adecuada, pueden provocar molestias persistentes y complicaciones que afecten a la calidad de vida de las personas.

En este sentido, expertos de Hospiten han subrayado que las varices no deben considerarse únicamente un problema estético, ya que pueden ser la manifestación de una enfermedad venosa crónica. Así, si se experimenta dolor, pesadez, inflamación o cambios en la piel, han llamado a no normalizarlo.

"Si la enfermedad avanza, puede aparecer dolor, pesadez y cansancio persistente en las piernas, hinchazón o edemas, cambios en la piel como oscurecimiento o endurecimiento, úlceras venosas en fases más avanzadas y tromboflebitis superficial, que es la inflamación y trombosis de una vena superficial", ha explicado de la Torre.

Con todo, ha precisado que el riesgo de trombosis venosa profunda en personas con varices no complicadas es bajo y similar al de la población general, aunque cada caso debe valorarse de forma individual.

En caso de existan factores de riesgo, antecedentes familiares o molestias, se debe considerar realizar controles periódicos, dependiendo de las indicaciones sanitarias. "Las varices son más frecuentes en personas con antecedentes familiares, durante el embarazo, en quienes trabajan muchas horas de pie o sentados, en casos de obesidad o sobrepeso, sedentarismo y en determinadas situaciones hormonales", ha indicado el especialista Carlos Moy.

Para prevenir y retrasar la evolución de las varices, los expertos han destacado la importancia de mantener un peso adecuado, realizar actividad física de forma regular, sobre todo caminar o nadar, evitar la misma posición durante mucho tiempo y utilizar medias compresoras cuando lo indique el especialista.

Juan Carlos Moy ha insistido en que muchas varices pueden no doler en fases iniciales, pero eso no significa que no estén progresando, por lo que una valoración precoz permite anticiparse a posibles complicaciones. De igual forma, ha apuntado que el ejercicio ayuda a mejorar la circulación venosa, puesto que favorece el retorno venoso y alivia los síntomas.