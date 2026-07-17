Un experto en accesibilidad prevé que la población en silla de ruedas se "multiplicará" en 10 años

El consultor en accesibilidad y profesor en UIC Barcelona School of Architectura Enrique Rovira-Beleta Cuyás. - UIC BARCELONA

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El consultor en accesibilidad y profesor en UIC Barcelona School of Architecture Enrique Rovira-Beleta Cuyás ha advertido de que la población en silla de ruedas se "multiplicará" durante los próximos 10 años.

El arquitecto, que ha participado en Barcelona en el I Congreso de Movilidad Inclusiva en Europa, ha asegurado que la arquitectura del siglo XXI es "la de la gente mayor", informa UIC Barcelona en un comunicado este viernes.

"La población envejece y habrá más personas con limitaciones físicas severas que necesiten sillas de ruedas. Esa realidad marcará la arquitectura de los próximos años", ha argumentado.

NUEVAS MEDIDAS

Rovira-Beleta apunta que los arquitectos deberán tener en cuenta las "nuevas medidas" de esta realidad para sus proyectos, como las de una silla de ruedas estándar, de 1,20 metros de largo por 70 centímetros de ancho.

"La vía pública, el transporte público, pero también las propiedades privadas, deberían tener el objetivo de adaptarse al contexto del futuro", ha recomendado.

Los retos de la accesibilidad pasan por la formación a "todos los niveles"; la información de servicio para quien necesite apoyo; sanciones por saltarse normativas, y un control de calidad obligatorio en los edificios.

BARCELONA, REFERENTE

El profesor asegura que Barcelona es un "referente mundial" en implementación de la accesibilidad, y valora las acciones impulsadas desde el Ayuntamiento de Barcelona, como el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad.

Celebra que haya rampas en los cruces de calles, ascensores en paradas de Metro, rampas de acceso en buses y puertas anchas en los tranvías, entre otras medidas, y considera "clave" la formación desde edades tempranas para una sociedad más concienciada.

MINUSVALÍA Y DISCAPACIDAD

El arquitecto lleva 44 años en silla de ruedas tras un virus que le afectó a la médula durante el servicio militar, y recuerda la evolución que ha habido en el trato hacia las personas con discapacidad.

"En los 80 éramos impedidos. Luego nos llamaban minusválidos. Yo no soy minusválido, soy arquitecto y profesor universitario. Tengo una discapacidad física, aunque ahora también se habla de diversidad funcional", asegura.

SUPRESIÓN DE BARRERAS EN BARCELONA'92

Rovira-Beleta, que fue responsable de la supresión de barreras arquitectónicas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona de 1992, asegura que ese vento demostró a todo el mundo "que se pudo convertir la Vila Olímpica en la Vila Paralímpica".

"En estos 30 años se ha avanzado mucho, pero la adaptación de la propiedad privada sigue siendo la gran asignatura pendiente", ha reflexionado.