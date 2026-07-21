Archivo - Expertas destacan que el diseño de las ciudades influye en la salud de sus habitantes - FREEMIXER/ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Organon ha llevado a cabo el pódcast 'Salud con Perspectiva', en el que las expertas que han participado, como la arquitecta y urbanista y profesora de la Universidad de Málaga, Susana García Bujalance, y la socióloga y también profesora de este centro académico, Ana María López Narbona, han indicado que la forma en la que están diseñadas las ciudades influye en la actividad física diaria, en la conexión social y en la salud de quienes las habitan.

En este sentido, y debido a que España es uno de los países con mayor esperanza de vida en el mundo, con 85,8 años en mujeres y 80,3 en hombres, se ha analizado esa longevidad que, según las especialistas, convive con una desigualdad. Esta se representa en que las mujeres pasan más años con peor calidad de vida, una realidad que puede atribuirse, en parte, al entorno.

Una de las intervinientes en este espacio ha sido la antropóloga Vânia de la Fuente, quien ha indicado que la forma de vida saludable ha contribuido "a llegar a este nivel". "Envejecer no es un problema ni una enfermedad", ha expuesto, por su parte, la presidenta de la Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS), Carmen Gallardo, que ha afirmado que lo que más influye son los estilos de vida.

DEDICADAS AL CUIDADO

"Las mujeres caminan más, usan más el transporte público y se desplazan con patrones más complejos que los hombres porque sobre ellas recaen mayoritariamente las tareas de cuidado", ha explica García Bujalance, que ha agregado que el urbanismo "genera una mayor carga de tiempo y estrés para las mujeres y una exposición a sistemas de transporte público a menudo deficientes, insuficientes o poco adaptados a estas necesidades de movilidad".

Así, las mujeres viven más años que los hombres, pero la mayor parte de ese tiempo adicional transcurre con enfermedades crónicas o con limitaciones funcionales que, sin ser letales, reducen su autonomía y calidad de vida. "Tenemos más estrés, más aislamiento, las dietas están cambiando, tenemos menos tiempo para cocinar y para socializar", ha argumentado De la Fuente.

Tras señalar Gallardo al respecto que "la promoción de la salud tiene que abarcar lo físico, lo emocional, lo económico y lo social", De la Fuente ha insistido en que "el envejecimiento afecta todas las esferas de la vida". "Esto va a requerir un pacto de Estado y, potencialmente, la creación de un consejo ministerial que pueda velar por una implementación y una visión del envejecimiento desde diferentes sectores", ha finalizado esta última.