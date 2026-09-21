Una experta subraya la importancia de "dar prioridad" al sueño y organizar la agenda diaria en función del descanso

Archivo - Imagen de recurso de una persona durmiendo. - POVOZNIUK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga y especialista en sueño Nuria Roure ha subrayado la necesidad de "darle prioridad" al sueño y organizar la agenda diaria en función de los horarios de descanso, en lugar de dejarlo para el final del día, una vez terminadas todas las tareas.

"Tenemos que darle la importancia que merece al sueño, que es un promotor de salud y nos está reparando noche tras noche. No tenemos que dejar el sueño para lo último del día y dormir cuando hayamos acabado todas las tareas, sino que es necesario darle prioridad", ha explicado Roure durante su intervención este lunes en la presentación del libro 'The Mind Guardian: El ecosistema que cuida nuestra salud cerebral'.

En este contexto, la especialista ha afirmado que existe la creencia de que, a medida que se envejece, se necesitan dormir menos horas. "Pero lo que sabemos es que cuando dormimos poco o mal envejecemos mucho más rápido y peor. En varios estudios, tras medir los telómeros del ADN, podemos predecir qué es lo que queda de esperanza de vida y se ha comprobado que las personas que duermen peor tienen menos esperanza de vida", ha apuntado.

Asimismo, Roure ha aconsejado a las personas que tienen problemas de sueño no mirar el reloj si se despiertan en mitad de la noche para evitar generar más ansiedad. "No debemos mirar el reloj si me despierto a las tres de la madrugada, porque genera mucha activación y más ansiedad. Ponemos el despertador y, si ha sonado, hay que dormir", ha indicado.

'THE MIND GUARDIAN: EL ECOSISTEMA QUE CUIDA NUESTRA SALUD CEREBRAL'

Roures ha sido una de las expertas que ha participado en la elaboración del libro 'The Mind Guardian: El ecosistema que cuida nuestra salud cerebral', presentado este lunes por Samsung y la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) con motivo del Día Mundial del Alzheimer.

El trabajo reúne el conocimiento de expertos en neurología, nutrición, sueño, movimiento y neurociencia cognitiva para acercar el cuidado de la salud cerebral a las decisiones y hábitos diarios.

La obra amplía el proyecto 'The Mind Guardian', cuya aplicación para explorar funciones cognitivas en mayores de 55 años y pone el foco en la prevención y en factores modificables relacionados con el bienestar cognitivo.

"'The Mind Guardian' nació para ayudar a que más personas pudieran prestar atención antes a su salud cerebral. Con este libro queremos dar un paso más y acercar conocimiento que nos ayude a entender que ese cuidado también forma parte de nuestras decisiones de cada día", ha declarado la directora de Marketing Corporativo y Comunicación de Samsung España, Elena Fernández.

Así, el director ejecutivo de CEAFA, Jesús Rodrigo, ha insistido en la importancia de prevenir el Alzheimer a través de unos buenos hábitos, como la alimentación, la actividad física y la socialización.

"El Alzheimer es una enfermedad multicausal, pero todavía no conocemos por qué se produce, y ese es un verdadero problema. La ciencia avanza, pero lo que está claro es que tenemos que poner todos de nuestra parte", ha añadido Rodrigo, quien ha añadido que todos los beneficios netos obtenidos con la venta del libro se destinarán a CEAFA para apoyar su labor junto a las personas con Alzheimer y otras demencias y sus familias.

CONSTRUIR HÁBITOS VINCULADOS A LA IDENTIDAD

Por su parte, la psicóloga deportiva de alto rendimiento Manuela Rodríguez, quien también ha participado en el libro, ha apostado por convertir los hábitos de cuidado de la salud física en parte de la propia identidad, en lugar de depender únicamente de la motivación para mantenerlos en el tiempo.

"Todos sabemos cómo cuidarnos, pero saberlo no determina que lo hagamos ni que lo sostengamos en el tiempo. En mi experiencia, me he encontrado con que hay una enorme motivación al principio, pero esta motivación decae inevitablemente", ha subrayado Rodríguez, quien ha afirmado que convertir el cuidado de la salud en parte de la propia identidad es lo que permite mantener esos hábitos en el tiempo. "Ahí es donde cambia completamente", ha añadido.

Tras ello, el dietista-nutricionista y tecnólogo alimentario Aitor Sánchez ha indicado la importancia de cuidar la alimentación cotidiana y ha recordado algunos de los alimentos que pueden formar parte de una dieta saludable, como los productos vegetales frescos, las grasas de calidad y el aceite de oliva.

Por último, Marta Romo, pedagoga especializada en neurociencia cognitiva, ha defendido la reserva cognitiva como un "escudo" que se puede seguir construyendo y fortaleciendo a lo largo de la vida. "Es como un colchón que nos permite amortiguar todos los impactos del estilo de vida moderno", ha explicado.

Para ello, ha aconsejado reservar espacios de conversación diariamente. "El establecimiento de vínculos genera mucha reserva cognitiva", ha apuntado.

Asimismo, ha advertido de que los dispositivos electrónicos "llenan huecos de la vida" que antes se dedicaban a actividades como procesar información, aburrirse o simplemente "no hacer nada". "Esos momentos aparentemente vacíos están llenos de sentido para nuestro cerebro, ya que es el momento en el se procesa la información", ha finalizado.