Archivo - Experta recuerda que no todos los problemas de atención responden necesariamente al TDAH - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La especialista en Neurología Pediátrica del Hospital Universitario San Rafael de Madrid, la doctora María José Muñoz, ha señalado que "uno de los grandes retos en el abordaje del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es entender que no todos los problemas de atención responden necesariamente a este trastorno".

"Cada niño o adolescente requiere una valoración individualizada", ha señalado este martes en Madrid durante la celebración de la jornada 'La revolución del TDAH: afinando el diagnóstico, más allá del fármaco, ampliando el paradigma', primera sesión informativa organizada por el Área de Salud Mental Infantojuvenil del centro. La cita ha reunido a cerca de 190 asistentes.

Por ello, es necesario mejorar la detección diferencial, y es que, en este sentido, Muñoz ha declarado que "un diagnóstico preciso es fundamental para poder ofrecer después la intervención más adecuada a cada caso". Por su parte, y después de la bienvenida del director gerente del Hospital Universitario San Rafael, César Téllez, el especialista en Psicología Clínica, Jesús Paños, ha abordado diferentes alternativas y herramientas complementarias al tratamiento farmacológico.

En este punto, ha puesto de relieve la estimulación neurocognitiva, el entrenamiento de las funciones ejecutivas, la capacitación familiar y distintas estrategias prácticas aplicables tanto en el hogar como en el entorno escolar. "Podemos estimular los circuitos atencionales, mejorar la memoria de trabajo, entrenar nuestro cerebro para estar más atento y aprender a compensar las dificultades que condiciona este problema", ha explicado.

NECESIDADES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Tras la intervención de la profesora y madre de un paciente, María de la Peña, que ha aportado la perspectiva de las familias y del entorno educativo, la especialista en Psicología Clínica, Lourdes García, ha centrado su discurso en aspectos como la motivación, la recompensa y la regulación emocional, ampliando la mirada sobre las necesidades de los niños y adolescentes con TDAH.

Con esta primera sesión informativa, el Hospital Universitario San Rafael ha buscado "generar un espacio de encuentro entre profesionales sanitarios, profesionales del ámbito educativo y familias, favoreciendo el intercambio de conocimiento y una comprensión más amplia del TDAH y de las diferentes dimensiones que influyen en el desarrollo y bienestar de niños y adolescentes", han manifestado desde el centro.