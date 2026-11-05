Una experta pide dejar atrás la idea de que la obesidad es una cuestión de fuerza de voluntad

Archivo - Imagen de recurso de una mujer entrenando. - HALFPOINT/ ISTOCK - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de ConCiencia en Obesidad, la doctora Irene Bretón, ha defendido la necesidad de superar la visión de la obesidad como "una cuestión de fuerza de voluntad" y avanzar hacia un abordaje coordinado entre especialidades y niveles asistenciales que "ponga a la persona en el centro".

"La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y con múltiples comorbilidades, y debemos tratarla como tal", ha destacado Bretón durante la iniciativa 'ConCiencia en Obesidad', impulsada por Boehringer Ingelheim, que ha reunido a especialistas clínicos, periodistas, investigadores, pacientes y representantes institucionales para reflexionar sobre la obesidad.

Por su parte, la economista de la salud, la doctora Núria Mas, ha explicado que la obesidad no es solo un problema de salud: "También tiene un elevado impacto económico y social". Mas ha analizado el impacto de la obesidad en los recursos sanitarios, la productividad y la equidad, así como el coste de no actuar de forma temprana.

Asimismo, la especialista ha recordado que el impacto de la obesidad va mucho más allá de la salud individual. Afecta a la participación laboral y a la productividad y genera una presión significativa sobre el sistema sanitario y sobre la economía en su conjunto.

En España, según el modelo de la OCDE para el periodo 2020-2050, el sobrepeso y la obesidad representan casi el 10 por ciento del gasto sanitario, reducen el PIB en torno a un 3 por ciento y provocan una pérdida de producción laboral equivalente a unos 479.000 trabajadores a tiempo completo cada año.

No actuar, además, tiene un coste creciente. La Federación Mundial de Obesidad y RTI International estiman que el coste total del sobrepeso y la obesidad en España ascendió a 26.030 millones de euros en 2019 y podría alcanzar los 34.614 millones en 2030, en euros constantes de 2019. Aproximadamente dos tercios de este coste son indirectos y están vinculados a la mortalidad prematura, el absentismo y la menor productividad en el trabajo.

Según los expertos, vivir con obesidad implica a menudo enfrentarse al estigma y a las desigualdades. "El estigma asociado al peso sigue siendo una de las grandes barreras para que las personas con obesidad busquen ayuda y reciban una atención adecuada. Las desigualdades sociales y el entorno en el que vivimos condicionan nuestra salud, y no podemos seguir culpabilizando al paciente de una enfermedad en la que influyen tantos factores", ha destacado la investigadora Sara Morais.