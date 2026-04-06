Archivo - Experta destaca el efecto "discreto" de las gominolas de melatonina en adultos sanos con insomnio inespecífico - ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La profesora del Departamento de Biomedicina y Odontología de la Universidad Europea, Laura Redondo, ha informado de que, "en adultos sanos con insomnio inespecífico", el efecto de las gominolas de melatonina para corregirlo "suele ser discreto y, en ocasiones, no demasiado significativo".

"La melatonina es una hormona con efectos fisiológicos reales y tratarla como si fuera un caramelo o chuchería podría conducir a banalizar su uso", ha destacado ante el creciente consumo de estas gominolas como supuesta "solución rápida" para dormir. Ello ha generado la advertencia sobre los riesgos de su uso sin supervisión.

La Sociedad Española de Neurología (SEN) ya ha alertado del peligro de optar por remedios sin validez médica, que no solo resultan ineficaces, sino que pueden retrasar el diagnóstico de trastornos del sueño subyacentes, como la apnea y la ansiedad. No obstante, la evidencia científica sobre la melatonina es clara en casos de desajustes del reloj biológico, como el jet lag y los horarios de sueño irregulares.

NO TRANSFORMA COMO TAL EL CICLO DEL SUEÑO

"La mayoría de los estudios clínicos se han realizado con formulaciones farmacéuticas estandarizadas, no con gominolas, cuya forma de liberación y dosis real pueden influir notablemente en la respuesta", ha declarado, por contra, Redondo, y es que, en adultos sanos con problemas de insomnio leves, "puede ayudar a acortar el tiempo que se tarda en conciliar el sueño, pero no transforma como tal el ciclo del sueño".

Desde el citado centro académico han señalado que la percepción de inocuidad entraña un riesgo añadido. En algunos suplementos, la cantidad real de melatonina por unidad es inferior a la necesaria para producir el efecto farmacológico, ha afirmado esta especialista, que ha aseguro que "esto provoca que el consumidor, al no percibir el efecto deseado, ingiera más unidades para alcanzarlo, un consumo excesivo que puede derivar en efectos adversos como somnolencia residual, cefalea o mareos".

De hecho, aunque el perfil de seguridad de la melatonina es razonable, esta no es neutra. Además de potenciar el efecto sedante de otros fármacos, puede provocar interacciones farmacológicas con antibióticos, antiepilépticos y antidepresivos, por lo que "es un principio activo más que debe revisarse a la hora de conciliar con el resto de medicación", ha explicado.

Ante todo ello, ha subrayado que "lo más eficaz sigue siendo, paradójicamente, lo más simple". De este modo, aboga por adoptar una rutina de sueño regular, reducir la exposición a pantallas antes de dormir, hacer ejercicio de forma habitual y mantener un entorno oscuro y tranquilo, lo que tiene "un impacto fisiológico más sólido que cualquier suplemento".