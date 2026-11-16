Experta considera un "error" que pacientes de EPOC eviten el esfuerzo físico por miedo a la falta de aire

Archivo - Paciente midiendo su capacidad pulmonar. - PHYNART STUDIO/ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La médica especialista en Medicina Física y Rehabilitación Alba Gómez, miembro de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), ha tildado de "error" que pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) eviten el esfuerzo físico por miedo a la falta de aire.

Según ha explicado con motivo del Día Mundial de la EPOC, que se conmemora este miércoles, disminuir el esfuerzo físico como consecuencia de la disnea, como se conoce a la sensación de falta de aire, "genera un círculo vicioso muy perjudicial" y puede agravar los síntomas.

"Esta inactividad provoca un deterioro progresivo de su condición física, haciendo que cada vez le cueste más realizar las mismas actividades y que la falta de aire aparezca con esfuerzos cada vez menores", ha explicado Gómez, quien ha abogado por mejorar la condición física de forma segura mediante una valoración adecuada y un entrenamiento individualizado.

La especialista ha afirmado que el ejercicio físico "es una de las intervenciones no farmacológicas con mayor evidencia científica en esta enfermedad porque ha demostrado mejorar la capacidad de ejercicio, reducir la disnea y mejorar la calidad de vida".

ADAPTAR EL EJERCICIO A CADA PACIENTE

El papel del médico rehabilitador comienza por evaluar la capacidad de ejercicio, la fuerza muscular, las limitaciones cotidianas y el impacto de la disnea y la fatiga de cada paciente, a fin de poder considerar tanto las pruebas respiratorias como lo que la persona puede hacer en su vida cotidiana.

"Esta valoración es especialmente importante porque dos personas con una afectación pulmonar similar pueden presentar capacidades físicas y limitaciones muy diferentes", ha precisado la experta, quien ha comentado que, a partir de ello, se elabora un programa individualizado, que combina ejercicio aeróbico y de fuerza, sobre todo para trabajar la debilidad muscular, así como educación terapéutica.

En esta línea, ha insistido en la importancia de que el programa de ejercicio se adapte a cada persona. "Un aspecto importante es que no basta con recomendar a una persona con EPOC que camine más. Para conseguir mejoras en su condición física, el ejercicio debe tener una intensidad, duración y frecuencia adecuadas, y progresar a medida que la persona mejora", ha detallado.

Respecto a los beneficios, ha apuntado a mejoras en eficiencia muscular y reducción de la respuesta respiratoria necesaria para un mismo esfuerzo, aunque ha señalado que "no revierte el daño pulmonar ni elimina la obstrucción bronquial".

Así, ha subrayado que "la pérdida de capacidad física no es inevitable", por lo que ha instado a consultar con los profesionales sanitarios sobre rehabilitación respiratoria. "Con valoración y ejercicio individualizados, es posible mejorar de forma segura y mantener la autonomía. Porque el objetivo no es únicamente vivir con EPOC, sino vivir mejor a pesar de la EPOC", ha destacado.