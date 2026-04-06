Experta asegura que hay "mucho desconocimiento" sobre biobancos y la posibilidad de donar muestras para investigación - FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Biobanco de la Fundación Jiménez Díaz (B-FJD) y bióloga del Servicio de Anatomía Patológica de este hospital de Madrid, la doctora Sandra Zazo, ha manifestado que sigue habiendo "mucho desconocimiento" sobre qué son los biobancos y la posibilidad de donar muestras para investigación, a pesar de que su aportación es decisiva para impulsar estudios biomédicos con mayores garantías y solidez.

"En el desarrollo de un proyecto de investigación biomédica, emplear un importante número de muestras biológicas de alta calidad, con datos clínicos asociados, puede proporcionarnos mayor evidencia científica y probablemente los resultados sean mucho más robustos", ha declarado durante la celebración de una jornada informativa al respecto desarrollada en este centro.

Durante este encuentro, organizado junto al Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) y la Fundación de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), se ha expuesto que los biobancos son una pieza esencial para el avance científico y, de forma especial, para la investigación en estas patologías. Disponer de muestras biológicas resulta clave para ampliar el conocimiento y abrir nuevas vías de estudio.

CONSERVAR, GESTIONAR Y CEDER MUESTRAS BIOLÓGICAS

Los biobancos permiten conservar, gestionar y ceder muestras biológicas para proyectos de investigación evaluados científicamente. Así se ha corroborado esta cita co-dirigida por el director científico del B-FJD y jefe del Servicio de Anatomía Patológica de este hospital, el doctor Federico Rojo, y la jefa del Departamento de Genética de la Fundación Jiménez Díaz y directora científica de su Instituto de Investigación Sanitaria (IIS-FJD), la doctora Carmen Ayuso.

"La gente muchas veces no sabe que esas muestras existen", ha apuntado Zazo, que ha agregado que uno de los propósitos de la divulgación es facilitar que, cuando el profesional sanitario plantee la opción de donar, el paciente ya entienda de qué se le está hablando y pueda decidir con más información.

Así, se ha indicado que el biobanco es una estructura integrada en la actividad hospitalaria y sometida a criterios éticos, científicos y jurídicos concretos. En este sentido, la sesión ha abordado cuestiones como el consentimiento informado, la confidencialidad, los derechos de los donantes y el marco legal que regula la actividad de los biobancos en España.

Para exponer todos estos asuntos, se ha contado con intervenciones sobre la importancia de las muestras biológicas en la investigación, la definición y funcionamiento de los biobancos, la ética y los derechos de los donantes, y la experiencia de los pacientes.