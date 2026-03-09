Experta alerta de que contaminantes del hogar como el moho y las velas aromáticas pueden afectar a la salud

Velas aromáticas - MOYO STUDIO/ISTOCK

La presidenta de la Fundación Alborada, la doctora Pilar Muñoz-Calero, ha alertado de que los contaminantes del hogar como el moho y las velas aromáticas pueden afectar a la salud, lo que ha manifestado durante la reciente celebración, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), del X Congreso Internacional de Medicina Ambiental.

El moho y las micotoxinas son microorganismos que "pueden estar presentes tanto en alimentos como en edificios con problemas de humedad o daños por agua", ha explicado Muñoz-Calero, quien ha añadido que esta es una situación que, "en algunos países (como Estados Unidos), afecta a más de la mitad de los edificios".

En esta cita se ha explicado que muchas de estas exposiciones se producen en espacios interiores, como los hogares y el lugar de trabajo, donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo, y donde pueden acumularse compuestos químicos, microorganismos y radiaciones que afectan al organismo.

La exposición a micotoxinas puede ser desencadenante o agravante de enfermedades ambientales, ya que "puede provocar una respuesta inflamatoria crónica y síntomas muy diversos, lo que dificulta su diagnóstico", ha continuado Muñoz-Calero, que ha recordado que la vulnerabilidad "no es igual para toda la población". "Aproximadamente, un 25 por ciento de las personas tendría más dificultades para eliminar estas toxinas, lo que favorece su acumulación en el organismo", ha subrayado.

En cuanto a las velas aromáticas, ha destacado que contaminantes del aire interior, como estas, "proceden de elementos cotidianos presentes en las viviendas". La combustión de las mismas durante una hora "puede elevar los niveles de dióxido de nitrógeno en interiores hasta valores cercanos al límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)", ha asegurado.

DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS

A las anteriores, se añaden las consecuencias de determinados dispositivos tecnológicos, ya que existen posibles efectos biológicos de la exposición a campos electromagnéticos y radiaciones de radiofrecuencia generadas por tecnologías inalámbricas. "Diversos estudios apuntan a que estos campos pueden actuar a nivel celular mediante la activación de canales de calcio en las membranas celulares", ha señalado el profesor emérito de la estadounidense Universidad del Estado de Washington, el bioquímico Martin L. Pall.

Esto "desencadenaría una cascada de procesos biológicos relacionados con alteraciones neurológicas, hormonales o cardiovasculares", ha proseguido, mientras que la profesora emérita de la canadiense Universidad de Trent, Magda Havas, ha expresado que, "en determinados estudios experimentales, se han observado cambios en parámetros como la frecuencia cardiaca o la variabilidad del pulso tras la exposición a radiaciones de radiofrecuencia procedentes de dispositivos inalámbricos".