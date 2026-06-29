Experta advierte de que el uso de pantallas en niños provoca "el mismo daño que una droga"

La profesora del Centro Universitario San Isidoro y directora del taller 'Infancias digitales: el precio oculto del brillo. Impacto neurocognitivo y socioemocional del uso temprano de pantallas' en el curso de verano de la UPO en Carmona - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) acogerá el próximo 14 de julio el taller 'Infancias digitales: el precio oculto del brillo. Impacto neurocognitivo y socioemocional del uso temprano de pantallas' en el marco de los cursos de verano de la UPO en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta. La directora del taller y directora académica del Grado en Fisioterapia en el Centro Universitario San Isidoro, Raquel Chillón, ha advertido que el uso de pantallas y tecnología digital en menores puede provocar "el mismo daño que una droga" ya que "provoca una autoestimulación y felicidad enorme".

En declaraciones a Europa Press, Chillón ha explicado que el uso temprano de dispositivos digitales en niños pequeños causa una "retroalimentación de gran satisfacción", por lo que "mientras más los usan, más lo dominan". Además, ha señalado algunas de las consecuencias neurológicas que este abuso puede provocar, tales como "baja tolerancia a la frustración, ansiedad, falta de sueño y descanso, estados nerviosos o pérdida del apetito" y ha pedido "actuar de forma valiente y serena" ante esta realidad. "Somos las familias las que tenemos una gran responsabilidad en cómo acceden nuestros hijos a la nueva tecnología", ha apostillado.

En esta línea, ha pedido seguir la recomendación "que las asociaciones y las principales entidades de la pediatría ha avalado", que consiste en el llamado "menú digital saludable", una propuesta que establece un itinerario de acceso progresivo de los menores a las pantallas. "De cero a seis años debe haber cero horas y cero interacciones; a partir de los seis, con muchas limitaciones; desde los trece, con control parental de forma muy significativa en relación al acceso a Internet y ya con 17 años, pueden tener un dispositivo con mayor autonomía", ha detallado Chillón. Una "realidad aplastante", según ha afirmado, pero que forma parte "de las muchas evidencias científicas que vamos a comentar en el curso".

Asimismo, ha asegurado que "el juego que no requiere instrumento ni medio para realizarse, es mucho más rico" que un juguete debido a que "fomenta la socialización, la creatividad, el movimiento, el conocimiento del cuerpo o el esquema postural". También ha destacado la importancia de la interacción social para el neurodesarrollo, puesto que "depende de experimentar emociones y situaciones en un entorno libre". De esta forma, Chillón ha alertado de que "los más pequeños necesitan de observar el mundo que les rodea para que desarrollar el sistema nervioso" y ha afirmado que "los menores son los más vulnerables" ante el cambio digital", ya que les "supone acceder a un tipo de contenido para el cual no tienen la preparación emocional, cognitiva ni psicológica suficiente."

Por ello, Chillón ha tildado de "global" el enfoque que tendrá el taller. "Las familias que demandan nuestro servicio lo hacen de forma muy transversal; nos dicen que sus hijos no duerme bien, no comen bien, están despistado, tienen un bajo rendimiento escolar, no se integran en clase, tienen problemas de coordinación o de equilibrio o de lenguaje o del aprendizaje de las matemáticas. Entonces, claro, son problemas que son muy transversales al neurodesarrollo". Según la directora del taller, se realizará "un abordaje de la salud del menor" y ha exigido una detección "más temprana e interdisciplinaria" en estos casos vinculados al uso de pantallas.

"Hemos elegido el título vinculando el brillo que emiten las pantallas con la curiosidad" ha defendido la directora, quien ha querido reflexionar sobre la capacidad de los dispositivos móviles de esconder algo perjudicial para la salud tras una apariencia de felicidad y entretenimiento. "Es una forma de hablar del matiz negativo que tienen este tipo de tecnologías", ha expresado Chillón. No obstante, ha reconocido que las pantallas y la sociedad digital "han venido para quedarse" al tiempo que ha reivindicado más seguridad para los menores. "Tenemos que proteger a la sociedad del futuro y eso tiene que ver con trabajar en el presente de forma realista, sin miedo, pero con valentía para limitar el uso el sobreuso y el mal uso de este tipo de recursos tecnológicos en la infancia", ha concluido.

El taller, impulsado por el Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la UPO, cuenta con la colaboración de Neurolinkia, y acogerá a diversos perfiles profesionales vinculados a la neurociencia como fisioterapeutas, pediatras o psicopedagogas, que disertarán sobre las evidencias científicas sobre los perjuicios del uso de pantallas en niños de temprana edad o las oportunidades de colaboración en el ámbito social, educativo y sanitario. El alumnado que desee acudir de forma presencial o telemática al taller podrá matricularse hasta cinco días antes de su inicio, que tendrá lugar en el Palacio de los Briones de Carmona (Sevilla).