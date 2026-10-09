Archivo - Experta aboga por exponerse a luz natural incluso en días ocupados para mantener sincronizados los ritmos del organismo - SOLSTOCK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La especialista en Medicina Interna y E Health Medical Manager de la compañía aseguradora Cigna Healthcare España, la doctora Daniela Silva, ha señalado que es necesario "buscar la luz natural incluso en los días más ocupados", y es que exponerse a ella contribuye "a mantener sincronizados los ritmos del organismo".

"Recibir luz natural interviene directamente en la regulación del sistema nervioso y del estado de ánimo, ya que reduce la producción de melatonina, activa el cortisol y estimula la liberación de serotonina", ha explicado, para añadir que "aunque el ritmo diario pueda hacer difícil encontrar tiempo para estar al aire libre, salir durante la pausa del almuerzo, tomar un café en una terraza o hacer a pie un trayecto corto son formas sencillas de incorporarla al día a día".

Así, y con motivo de la celebración, este sábado, 10 de octubre, del Día Mundial de la Salud Mental, Silva ha sostenido que se ha "normalizado" un ritmo de vida de total ocupación, disponibilidad y conexión, "hasta el punto de sentir culpa por descansar o no hacer nada". "Lo preocupante es que hemos terminado por asumir esa exigencia constante como algo natural, sin plantearnos cómo puede estar afectando a nuestra salud mental", ha subrayado.

"La realidad es que, si apenas dejamos espacio para desconectar y recuperarnos del estrés cotidiano, resulta más difícil gestionar las emociones y afrontar las dificultades", ha afirmado, para añadir que, "por eso, adoptar una mirada preventiva, reconocer los propios límites e introducir pequeños cambios en la rutina también es una forma de cuidar la salud mental y evitar que el estrés se acumule".

SOLO EL 44% DE LOS ESPAÑOLES VALORA POSITIVAMENTE SU BIENESTAR MENTAL

En este sentido, el 'Cigna Healthcare International Health Study' publicado este año refleja que solo el 44 por ciento de los españoles valora positivamente su bienestar mental y, al analizar cómo el estado de salud condiciona la vida cotidiana, el 32 por ciento ha tenido dificultades para realizar sus actividades personales. Mientras, un 29 por ciento ha reducido el tiempo dedicado a ellas y otro 29 por ciento ha limitado sus actividades habituales con familiares y amigos.

Además, la investigación muestra que casi uno de cada tres adolescentes afirma haberse sentido estresado, triste o socialmente excluido por el uso de redes sociales, mientras que un 45 por ciento reconoce que tiende a compararse con otras personas, según datos de la Comisión Europea.

Ante todo ello, Silva apuesta también por desconectar de las pantallas y priorizar las relaciones presenciales, para evitar la sensación de saturación mental; utilizar el ejercicio para regular el estrés y la rumiación, y es que puede ayudar a reducir la tensión acumulada, mejorar el estado de ánimo y favorecer el descanso; y mantener una alimentación saludable sin caer en la rigidez, ya que comer de forma equilibrada es importante, pero cuidar la salud mental también implica evitar que la alimentación se convierta en una fuente de preocupación constante.

Por último, ha recomendado crear las condiciones para un descanso reparador, debido a que el sueño desempeña un papel importante en la regulación emocional y la recuperación física y mental, ya que dormir poco o mal puede dificultar la concentración, aumentar la irritabilidad y reducir la capacidad para afrontar el estrés; y dejar algunos momentos del día sin nada previsto, para tener espacios que permitan al cerebro alejarse de la necesidad constante de cumplir objetivos.