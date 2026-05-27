El experimento de la Vespa: por qué el estrés nos impide "atar cabos"

Archivo - Mujer estresada. - MELPOMENEM/ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Olvidar dónde dejamos las llaves o no recordar una cita importante son fallos comunes que solemos achacar al cansancio. Sin embargo, una reciente investigación de la Universidad de Hamburgo revela que el impacto del estrés en nuestro cerebro va mucho más allá de los simples descuidos, alterando por completo la forma en que conectamos los recuerdos para tomar decisiones cotidianas.

El estrés agudo reduce la capacidad de las personas para realizar inferencias basadas en la memoria, según un trabajo de la Universidad Lars Schwabe de Hamburgo (Alemania). Así se observa en los resultados de un estudio de resonancia magnética funcional (fMRI) preregistrado con 121 participantes, publicados en 'Science advanceS' que revelan que el estrés psicosocial altera la forma en que el hipocampo vincula los recuerdos, lo que dificulta que el cerebro establezca asociaciones entre eventos separados y extraiga conclusiones.

POR QUÉ EL ESTRÉS NOS IMPIDE "ATAR CABOS"

Las personas practican la integración de la memoria a diario. Este es un proceso de dos partes, que implica vinculación e inferencia. Los investigadores explican cómo funciona: "Si un amigo te muestra su nueva Vespa azul claro, y luego ves la misma scooter estacionada frente a la biblioteca de la universidad, podrías inferir que tu amigo está estudiando dentro".

Investigaciones previas han demostrado que la integración de la memoria ocurre en el hipocampo, una región cerebral con muchos receptores sensibles a los mediadores del estrés.

ASÍ SE BLOQUEA EL HIPOCAMPO ANTE UNA SITUACIÓN DE TENSIÓN PSICOSOCIAL

Aquí, los investigadores examinaron cómo el estrés psicosocial agudo puede afectar el proceso. El día 1, los participantes observaron pares de imágenes para crear asociaciones AB. En la analogía de la Vespa, esta sería la etapa en la que una persona aprendió a asociar a su amigo con una Vespa azul claro. Entre el día 1 y el día 2, los participantes del grupo de control se sometieron a pruebas de estrés. Durante el Día 2, los participantes observaron pares de imágenes con asociaciones de imágenes BC. Siguiendo con la analogía de la Vespa, esta sería la parte en la que la persona vio una scooter azul claro en la biblioteca de la universidad.

Los científicos observaron la actividad del hipocampo de los participantes al ver asociaciones AC en pares de imágenes. En la analogía de la Vespa, esto sería cuando la persona infirió que su amigo estaba en la biblioteca. En general, los resultados mostraron que los participantes estresados no vincularon los recuerdos AB con los recuerdos BC.

Posteriormente, los participantes estresados no hicieron inferencias fuertes para los pares de imágenes AC. Bajo la analogía de la Vespa, los experimentos revelaron que el estrés agudo puede disociar el conocimiento de una persona de que su amigo tiene una Vespa azul claro de la inferencia de que su amigo está en la biblioteca con la misma vespa estacionada afuera.

CONSECUENCIAS DEL HALLAZGO

“Nuestros hallazgos demuestran que el estrés agudo dificulta un mecanismo clave de integración de la memoria, con amplias implicaciones para los ámbitos educativo, legal y clínico”, finalizan los autores.