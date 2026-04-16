El exceso de lactato en el cerebro podría explicar la pérdida de memoria asociada a la diabetes

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MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diabetes y la disfunción cognitiva están estrechamente interconectadas, y las investigaciones muestran que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un riesgo 2,8 veces mayor de deterioro cognitivo.

De hecho se estima que el deterioro cognitivo causado por la diabetes es responsable de miles de millones de euros en costos económicos a nivel mundial. Si bien se necesita más investigación para definir los mecanismos relevantes, estudios previos han sugerido que los altos niveles de lactato resultantes del metabolismo de la glucosa, un proceso llamado glucólisis, podrían ser los responsables.

EL POSIBLE PAPEL DEL LACTATO EN LA PÉRDIDA DE MEMORIA

Un nuevo análisis de la Universidad Médica de Guilin (China) identifica un mecanismo que explica cómo los altos niveles de glucosa observados en la diabetes alteran la función cognitiva al desencadenar la muerte de neuronas en el hipocampo, una región del cerebro involucrada en el aprendizaje y la memoria.

El trabajo, publicado en 'Science Signaling', incluye un estudio observacional de más de 2.000 pacientes. De esta forma, proporciona una explicación molecular a una pregunta de larga data en la investigación de la diabetes y sugiere una posible estrategia terapéutica.

En busca de respuestas, los investigadores examinaron datos de un estudio prospectivo de 2.066 pacientes ancianos con diabetes tipo 2. Tras realizar un seguimiento de los pacientes durante 4,8 años, el equipo descubrió que los niveles elevados de lactato en plasma se correlacionaban con un mayor riesgo de deterioro cognitivo leve. Posteriormente, trataron neuronas del hipocampo de ratones con altas cantidades de glucosa.

La glucosa facilitó una modificación bioquímica denominada O-GlcNAcilación, que estabilizó un factor de transcripción llamado Creb3. Esto aumentó la expresión de un gen llamado Ldha, que codifica una enzima llamada lactato deshidrogenasa, la cual produce lactato durante la glucólisis.

Los investigadores demostraron que el consiguiente aumento de lactato durante la glucólisis provocó la muerte de neuronas del hipocampo y deterioro cognitivo en modelos de ratón de diabetes tipo 1 y tipo 2. Sin embargo, el bloqueo de la O-GlcNAcilación de Creb3 con un péptido previno la disfunción cognitiva en los roedores. Destacan que este péptido ofrece varias ventajas para su aplicación clínica, incluyendo su capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica y dirigirse específicamente a Creb3 sin afectar a otras proteínas Creb relacionadas.