Evita lesiones al correr: Los errores que debes corregir según un experto

Archivo - Correr sin preparación "puede convertirse en una fuente de problemas físicos en pocas semanas", según un experto - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / NATTAKORN MANEERAT

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de la Clínica iQtra de Madrid, el doctor Ángel Villamor, ha recordado que echarse a correr sin la correcta preparación previa "puede convertirse en una fuente de problemas físicos en pocas semanas", por lo que ha expuesto los principales errores al respecto para evitar el aumento de lesiones.

"El cuerpo necesita readaptarse", por lo que, "si no respetamos esa progresión, el riesgo de lesión se dispara", ha explicado en relación con el planteamiento habitual de retomar el 'running' al mismo ritmo que antes de abandonar su práctica. Así, aboga por empezar poco a poco, alternando caminar y correr, y aumentar la carga de forma progresiva.

Además, Villamor ha indicado que existen factores de riesgo silenciosos -cardiacos, metabólicos o articulares- que pueden pasar desapercibidos, ante lo que una valoración médica previa, junto con herramientas como la prueba de esfuerzo y el estudio biomecánico de la pisada, permiten personalizar el ejercicio y prevenir problemas desde el inicio.

"El problema no es la falta de fuerza, sino la falta de elasticidad", ha sostenido, por contra, en referencia a la opción de saltarse el calentamiento, lo que sigue siendo uno de los principales desencadenantes de lesiones. En su opinión, es necesario trabajar especialmente la cadena posterior: planta del pie, gemelos, isquiotibiales y glúteos.

ALTERNAR CON DEPORTES SIN CARGA

Junto a ello, ha puesto de manifiesto que el exceso de ejercicio o una técnica inadecuada pueden provocar lesiones como fracturas por estrés y desgaste del cartílago. Para compensar el impacto, se recomienda alternar con deportes sin carga, como bicicleta y natación.

"El calzado debe ser cómodo, con buena amortiguación y adaptado a la pisada", ha continuado, al tiempo que ha rechazado estrenar zapatillas el primer día o utilizar calzado inadecuado. Con esto último, "las rozaduras y lesiones aparecen rápidamente", ha sostenido, tras lo que ha afirmado que es importante usar ropa transpirable, hidratarse correctamente y protegerse del sol.

Con todo ello, Villamor ha señalado que no hay edad para empezar a correr, siempre que se adapte la práctica a las condiciones físicas de cada persona. "El objetivo no es correr más, sino moverse mejor y mantener el hábito en el tiempo", ha concluido.