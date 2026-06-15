Evalúan un nuevo tratamiento para prevenir complicaciones neurológicas en pacientes con cirrosis

VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico Universitario de València, ha participado en un estudio internacional para evaluar la seguridad y el posible beneficio de un nuevo tratamiento experimental, denominado L-Ornithine Phenylacetate, en pacientes con cirrosis hepática y antecedentes de encefalopatía hepática, comparándolo con rifaximina, uno de los tratamientos actualmente utilizados en esta enfermedad.

En concreto, la investigación analizó cómo actúa L-Ornithine Phenylacetate en el organismo, cómo se absorbe y tolera, y su posible efecto sobre el amonio, una sustancia tóxica producida en el intestino y depurada mayormente en el hígado, que juega un papel "fundamental" en el desarrollo de la encefalopatía hepática, según ha informado el Instituto en un comunicado.

Los resultados han sido publicados en la revista científica 'Hepatology', una de las publicaciones internacionales de referencia en el ámbito de las enfermedades hepáticas. La cirrosis es una enfermedad crónica del hígado que aparece cuando este órgano sufre un daño mantenido durante años y es sustituido progresivamente por tejido cicatricial.

Entre sus causas más frecuentes se encuentran el consumo excesivo de alcohol, las hepatitis virales y la enfermedad hepática asociada a alteraciones metabólicas como la obesidad o la diabetes. La cirrosis representa actualmente uno de los principales retos de salud pública a nivel mundial y es una de las causas más importantes de mortalidad relacionada con enfermedades digestivas.

Además, su incidencia está aumentando debido al incremento de la obesidad y de las enfermedades metabólicas. Uno de los mecanismos más importantes implicados en la encefalopatía hepática (una complicación neurológica frecuente y potencialmente grave de la cirrosis) es el aumento de amonio en sangre.

El amonio es una sustancia tóxica producida principalmente en el intestino que, en condiciones normales, es eliminada por el hígado. Cuando el hígado pierde su capacidad de funcionar correctamente, el amonio se acumula y puede afectar al cerebro, provocando alteraciones cognitivas, cambios de comportamiento, desorientación e incluso coma.

Por este motivo, la reducción del amonio se ha convertido en una de las principales estrategias terapéuticas para prevenir y tratar la encefalopatía hepática. L- Ornithine Phenylacetate se diseñó precisamente con el objetivo de disminuir los niveles en sangre de estas sustancias tóxicas y reducir así el riesgo de complicaciones asociadas a la cirrosis.

INVESTIGADORES

La investigación, ha sido liderada por el doctor Rajiv Jalan, jefe del Liver Failure Group de la University College London, y financiada por la empresa farmacéutica Mallinckrodt. Por parte de INCLIVA-Hospital Clínico Universitario de València, han participado el doctor Juan Antonio Carbonell Asins, jefe de la Unidad de Bioestadística de INCLIVA, que se ha encargado de los análisis estadísticos; y la doctora María Pilar Ballester, investigadora Juan Rodés en el Grupo de Investigación en Deterioro Neurológico de INCLIVA, hepatóloga del Servicio de Medicina Digestiva del Hospital Clínico Universitario de València, y primera autora del citado artículo, que se ha encargado de la interpretación de los resultados.

La doctora Ballester es, además, coordinadora del Consorcio Internacional AMMON, una red internacional de investigadores y especialistas en hepatología creada para estudiar el papel del amonio en la cirrosis hepática y sus complicaciones, especialmente la encefalopatía hepática. El estudio fue un ensayo clínico fase 2a, aleatorizado y abierto, que se realizó en pacientes con cirrosis hepática y antecedentes de encefalopatía hepática.

Los participantes fueron asignados a recibir L-Ornithine Phenylacetate oral o rifaximina y se evaluaron diferentes aspectos relacionados con la seguridad del tratamiento, su comportamiento en el organismo y sus efectos biológicos. El estudio incluyó análisis clínicos y de laboratorio para valorar la respuesta al tratamiento y su impacto sobre los niveles de amonio. Los resultados mostraron que el nuevo tratamiento presentó un perfil de seguridad favorable y aportan información relevante para el desarrollo de futuros estudios clínicos de mayor tamaño.