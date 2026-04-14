La evaluación cognitiva, "clave" para mejorar el abordaje de la parálisis cerebral, según un estudio

Archivo - Fachada de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU), a 9 de octubre de 2023, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La evaluación neuropsicológica es "clave" para mejorar el abordaje de la parálisis cerebral y la inclusión de las personas afectadas, según un trabajo de investigadores de la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) de Barcelona.

La parálisis cerebral, más allá de las dificultades motoras, tiene un impacto en las funciones cognitivas, conductuales y emocionales, aspectos que según los investigadores siguen estando "infravalorados" en su abordaje clínico, educativo y social, informa este martes la universidad en un comunicado.

Las investigadoras de la CEU UAO han analizado el papel de la cognición en la parálisis cerebral y su influencia en áreas claves de la vida diaria.

Según su trabajo, publicado en 'Journal of Clinical Medicine', la parálisis cerebral, principal causa de discapacidad física en la infancia, no solo condiciona el movimiento, sino que las alteraciones cognitivas que pueden presentarse influyen directamente en el aprendizaje, la comunicación y la participación social, condicionando el desarrollo y calidad de vida de los afectados.

El estudio subraya que una adecuada identificación de estas dificultades cognitivas permite diseñar intervenciones más ajustadas a las necesidades de cada persona, favoreciendo su autonomía y su inclusión.

Los investigadores han destacado la importancia de adoptar un enfoque integral que tenga en cuenta no solo las capacidades motoras, sino también los procesos cognitivos y en entorno en el que se desarrolla la persona.

En este sentido, han considerado que la colaboración entre profesionales del ámbito sanitario, educativo y familiar resulta clave para ofrecer una respuesta coordinada y eficaz.