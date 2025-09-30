La estufa de leña, ¿el enemigo invisible dentro de tu hogar?

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El uso de una estufa de leña en casa puede provocar una disminución de la función pulmonar, según una investigación de la University College de Londres (Reino Unido). Laura Horsfall, investigadora principal del Instituto de Informática en Salud de la University College de Londres presenta este estudio en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea en Ámsterdam, Países Bajos.

El uso de combustibles sólidos para calefacción doméstica ha aumentado en Europa debido a la comercialización de la madera como energía renovable y a los altos precios de los combustibles fósiles. En el Reino Unido, la proporción de contaminación atmosférica nociva por PM 2,5 (partículas finas) causada por combustibles sólidos domésticos representa actualmente el 20% del total, en comparación con el 4% de las emisiones de escape de los vehículos de carretera. Las emisiones anuales, en concreto las derivadas de la quema de madera doméstica, prácticamente se duplicaron, pasando de 3.200 toneladas en 2009 a 6.000 toneladas en 2023.

Según Horsfall: "Sabemos que la quema de leña en el hogar emite contaminación atmosférica nociva, tanto en interiores como en exteriores, incluyendo carcinógenos conocidos. A pesar de ello, la contaminación atmosférica procedente de esta fuente prácticamente se ha duplicado en el Reino Unido desde 2009, a medida que más personas instalan y utilizan estufas de leña. Sin embargo, la relación con los resultados de salud en los países de altos ingresos no se comprende bien, y las zonas residenciales con altas emisiones son difíciles de identificar mediante las redes existentes de monitorización de la calidad del aire".

Basándose en un estudio anterior que mapeó el uso de estufas que queman combustible sólido en todo el Reino Unido, los investigadores usaron datos del Estudio Longitudinal Inglés sobre el Envejecimiento (ELSA) para estudiar la conexión entre el uso de combustible sólido autoinformado en el hogar en Inglaterra y el deterioro de la función pulmonar.

Evaluaron la función pulmonar de los pacientes según una medida llamada FEV1, que cuantifica la cantidad de aire que una persona puede exhalar con fuerza en el primer segundo de una respiración. Valores bajos de FEV1 se asocian con un mayor riesgo de complicaciones respiratorias y peores resultados de salud, lo que convierte al FEV1 en un marcador objetivo clave en el seguimiento de enfermedades como la EPOC y el asma.

Estudiar los impactos en la salud es un desafío, ya que los hogares que utilizan leña tienden a ser más ricos y saludables en general. Horsfall explica: "Descubrimos que las personas que usan combustibles sólidos tenían tasas más bajas de tabaquismo y enfermedades pulmonares, lo que puede enmascarar los verdaderos efectos de la exposición a los combustibles sólidos".

Sin embargo, mediante mediciones repetidas de la función pulmonar durante un período de ocho años, observamos que la función pulmonar se deterioró más rápidamente entre los usuarios de combustibles sólidos en comparación con los no usuarios, incluso después de ajustar los factores socioeconómicos y de vivienda. Esto sugiere una relación importante entre el consumo de combustibles sólidos y el deterioro respiratorio, a pesar de que el grupo expuesto presentaba una situación basal más saludable.

"Nuestro estudio sugiere que los altos niveles de partículas de las estufas dañan los tejidos respiratorios, causando inflamación de manera similar al humo del cigarrillo", añade.

La doctora Horsfall y su equipo ahora planean investigar si las personas que viven en o cerca de áreas con una alta concentración de estufas de leña, como las zonas más ricas de Londres, también muestran mayores tasas de problemas respiratorios, como recetas de inhaladores y visitas al hospital por afecciones pulmonares.

Estos hallazgos sugieren que las estufas de leña utilizadas en hogares europeos podrían tener efectos similares y deberían considerarse un posible factor de riesgo ambiental al evaluar la salud respiratoria, especialmente en pacientes con deterioro inexplicable de la función pulmonar o síntomas respiratorios crónicos. Si bien las nuevas estufas de leña europeas de diseño ecológico se consideran generalmente más limpias y seguras que las estufas de leña tradicionales, muchos hogares europeos aún utilizan estufas de leña más antiguas, e incluso las estufas más nuevas pueden no estar completamente exentas de riesgos.

Este estudio subraya la necesidad de unas directrices y regulaciones de salud pública más claras sobre la quema de leña en el hogar. Las personas deben ser conscientes de que estas estufas podrían perjudicarlas a ellas y a sus familias, y los médicos deberían preguntar a sus pacientes si las utilizan en casa.