Estudios del Rey Juan Carlos avanzan en la investigación sobre el control natural de la infección por VIH

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) - El Laboratorio de Investigación en VIH y Hepatitis Virales del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, integrado en el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), ha publicado recientemente dos artículos en revistas científicas internacionales sobre la comprensión del control natural del VIH en la población especial de personas que viven con él (PVIH) y que son capaces de controlar el virus sin necesidad de tratamiento.

En colaboración con otros equipos de investigación nacionales, entre ellos el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y el Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz (IdiPaz), estos trabajos resaltan el papel de ciertos tipos celulares del sistema inmunológico en el control natural de la infección VIH.

Según explican los doctores Norma Rallón y José Miguel Benito, que lideran estos trabajos, se añade información "novedosa y valiosa" para las investigaciones centradas en hallar un mejor control de la infección en toda la población que vive con el VIH: "vacunas, o alternativas terapéuticas dirigidas a conseguir el control de la infección sin necesidad de tratamiento de por vida".

Los estudios están derivados de los resultados de sus investigaciones en la población de PVIH que son capaces de controlar la infección sin necesidad de tratamiento (control natural), una de las líneas de investigación con más trayectoria del equipo del Rey Juan Carlos.

Menos del 1 por ciento de las personas que viven con el VIH mantienen el control del virus sin necesidad de recibir tratamiento; se les llama "controladores de élite". Este rasgo tan especial les convierte en población referente a la hora de buscar las características genéticas e inmunológicas responsables de este control natural de la infección, cuyo conocimiento es clave en el avance para el hallazgo de una vacuna o una cura para esta infección.

Aunque la implantación del tratamiento frente al VIH (terapia antirretroviral) a mediados de la década de los años 90 ha convertido la infección VIH en una enfermedad crónica manejable, mejorando la calidad y esperanza de vida de quienes viven con este virus, lo cierto es que la estrategia no es curativa y que esta población se enfrenta a un tratamiento farmacológico de por vida.

De modo que, "ante la carencia de un tratamiento que elimine la infección, y sin una vacuna eficaz, el objetivo científico más realista hasta la fecha es conseguir entender los mecanismos inmunológicos que hacen posible el control natural de la infección en los controladores de élite con la esperanza de reproducir estas condiciones en el resto de las PVIH (la mayoría de los afectados, el 99 por ciento)", ha explicado la doctora Rallón, investigadora del citado equipo.

SISTEMA INMUNOLÓGICO Y CONTROL NATURAL DEL VIH

Los estudios publicados inciden en las características de determinadas células del sistema inmunológico (sistema de defensas del cuerpo humano) que están asociadas a los controladores de élite, y que permiten diferenciarlos del resto de PVIH que no son capaces de controlar la infección sin tomar tratamiento.

El primero de los estudios, 'A specific natural killer cells phenotypic signature associated to long term elite control of HIV infection', publicado en ¡Journal of Medical Virology', se enfoca en el análisis de un tipo de células denominadas "natural killer" (células NK), con un papel fundamental en la defensa frente a infecciones en la fase más temprana tras el contacto con el virus, lo que supone que la forma en cómo reaccionen estas células durante esa fase de la infección es clave para la evolución y desarrollo posterior de la misma.

De hecho, "el estudio muestra que las células NK de los controladores de élite tienen unas características que las diferencian claramente de las células NK del resto de PVIH, y que pueden darnos pistas sobre los mecanismos inmunológicos responsables del control natural de la infección en esta población tan especial de PVIH", ha indicado el doctor Benito, investigador del citado equipo y líder de este estudio.

Con respecto al otro estudio, 'T Cell Homeostasis Disturbances in a Cohort of Long-Term Elite Controllers of HIV Infection', y publicado en ¡International Journal of Molecular Sciences', su objetivo fue analizar otro tipo fundamental de células de nuestro sistema de defensas, los linfocitos T, cuyo papel durante el desarrollo de la infección es determinante para disminuir parcialmente la cantidad del virus en el organismo y retrasar su progresión hasta la fase más avanzada de la infección, denominada síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

En las PVIH existen múltiples alteraciones en estas células como consecuencia de la presencia del virus en el organismo, principalmente entre las personas que no toman tratamiento para la infección, pero también se observa en la población tratada, lo que indica que, aunque la terapia consigue mantener el virus a niveles muy bajos, los linfocitos T parecen muy sensibles a la presencia del virus, aunque sea a estos bajos niveles.

En este sentido, los resultados del estudio son muy llamativos, ya que "se encontraron más alteraciones en estas células en los controladores de élite en comparación con los pacientes tratados, pero dichas alteraciones son hacia características muy positivas de los linfocitos T", ha indicado la doctora Rallón.

En este sentido, ha añadido que "esto podría estar relacionado con los mecanismos inmunológicos responsables del control natural que se observa en los controladores de élite".