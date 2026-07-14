Un estudio vincula el trauma infantil a un mayor riesgo de desarrollar patología no mental

El equipo del HMRIB a cargo del estudio. - HOSPITAL DEL MAR

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Hospital del Mar Research Institute (HMRIB) ha vinculado el trauma durante la infancia y la adolescencia y el incremento del riesgo de patologías no mentales como la diabetes, la migraña o la enfermedad cardiovascular en edad adulta.

El trabajo, publicado en la revista 'eClinicalMedicine', analiza los datos de "todos los estudios sobre la materia publicados en el mundo" hasta abril de 2025, un total de 36 revisiones que agrupan 250 estudios y 6 millones de personas, informa el HMRIB en un comunicado de este martes.

El equipo ha revisado la vinculación entre varios tipos de trauma y cerca de 15 patologías, incluyendo enfermedades autoinmunes y cardiovasculares, diabetes, esclerosis múltiple, síndrome del intestino irritable o VIH, entre otros, y ha hallado una "alta correlación" entre haber sufrido cualquier tipo de trauma infantil y todas ellas.

RESULTADOS

Los resultados indican que las personas que han sufrido algún tipo de abuso traumático durante su infancia y adolescencia tienen 1,57 veces más riesgo de desarrollar cualquiera de las enfermedades somáticas analizadas.

Las asociaciones más fuertes se producen en los casos de abusos de cualquier tipo, ya sea físico o sexual o acoso escolar.

Por patologías, existe una "fuerte correlación" entre acoso escolar y migraña (el doble de riesgo); abuso sexual y obesidad (1,45 veces más riesgo), y separación o muerte de los progenitores y obesidad (1,58 veces más riesgo).

El estudio revela también que las mujeres que han sufrido cualquier clase de trauma, pero especialmente los vinculados a abuso sexual y físico, presentan un riesgo "más elevado" que los hombres de desarrollar enfermedades físicas.