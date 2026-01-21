Un estudio vincula la prevención de la diabetes con una caída del 67% en emisiones de carbono

Archivo - Contaminación ciudad - JOSE GONZALEZ BUENAPOSADA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Prevenir que los niveles altos de glucosa en sangre (prediabetes) se conviertan en diabetes tipo 2 con cambios en el estilo de vida podría reducir a más de la mitad la huella de carbono asociada con el tratamiento de las complicaciones de la enfermedad, sugiere un estudio de modelado, realizado por los laboratorios Novo Nordisk (Dinamarca), publicado en la revista de acceso abierto 'BMJ Open'.

Según afirma el trabajo, una gestión eficaz de la enfermedad podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 21%. En 2021, 537 millones de adultos en todo el mundo vivían con diabetes, una cifra que se espera que aumente a 783 millones en 2045. La diabetes y/o sus complicaciones causaron la muerte de alrededor de 6,7 millones de personas en todo el mundo en 2021.

UN DOBLE BENEFICIO: SALUD Y SOSTENIBILIDAD

Sin embargo, a pesar de las directrices clínicas basadas en la evidencia, más de 1 de cada 3 personas que viven con diabetes tipo 2 en Inglaterra (36%) y no logran alcanzar el nivel objetivo de hemoglobina glicosilada (HbA1c) del 7,5% (58 mmol/mol).

Si bien investigaciones publicadas previamente han detallado el coste financiero y los beneficios para la salud del tratamiento, pocos estudios han evaluado el impacto ambiental, medido en emisiones de gases de efecto invernadero, de las cuales el CO2 representa alrededor del 75%, explican.

En 2019, la huella de carbono anual del NHS en Inglaterra fue de aproximadamente 25 megatones de CO2 equivalente (CO2e), aproximadamente el 4% del total de emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. El NHS se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas para 2040, con la ambición de reducirlas en un 80% para 2028-32.

Para apoyar este objetivo, los investigadores querían evaluar el impacto ambiental de la prevención de la progresión de la prediabetes y el manejo eficaz de la diabetes tipo 2 una vez establecida. Así, incorporaron un módulo ambiental en los análisis de datos existentes de IQVIA sobre diabetes para estimar el impacto de mejorar los resultados clínicos en las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de la vida.

CÓMO SE MIDIÓ EL IMPACTO AMBIENTAL

De esta forma, evaluaron dos escenarios hipotéticos: prevenir la progresión de la prediabetes mediante dieta y ejercicio en personas mayores de 40 años en comparación con ninguna intervención y la posterior progresión natural a diabetes tipo 2; y diabetes bien controlada con medicamentos en comparación con una enfermedad mal controlada en personas de 54 años o más.

Las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la diabetes tipo 2 se estimaron en función de la evitación del tratamiento farmacológico en curso; las complicaciones cardiovasculares, renales y oculares previstas en ausencia de intervenciones apropiadas; y los procedimientos, la medicación y los componentes de viaje involucrados. Su análisis mostró que evitar que la prediabetes se convierta en diabetes tipo 2 resultaría en 6 años más de vida a lo largo de la vida en comparación con la progresión natural.

Las personas que permanecieron prediabéticas tuvieron tasas de complicaciones a lo largo de su vida mucho más bajas (244 frente a 60.167 eventos/100 pacientes) que aquellas cuya enfermedad evolucionó de forma natural, especialmente enfermedad renal (73% menos eventos) y ocular (59% menos eventos).

Sin embargo, la incidencia acumulada de complicaciones cardiovasculares fue ligeramente mayor en aquellos que permanecieron prediabéticos (11% más de eventos acumulados), principalmente porque los riesgos de enfermedad cardíaca aumentan en la edad avanzada, incluso en ausencia de prediabetes, dicen los investigadores.

RESULTADOS: MENOS COMPLICACIONES, MENOS EMISIONES

La cantidad total de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con el cuidado de personas con prediabetes y sin progresión posterior fue 67% menor (19.129 kg de CO2 a lo largo de la vida) que la de aquellos que progresaron naturalmente, indicó el análisis. Esto se debió principalmente a una menor necesidad de tratamiento de complicaciones: enfermedades cardiovasculares (36%), enfermedades renales (98%) y enfermedades oculares (73%), así como a la ausencia de necesidad de tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2 (disminución del 88,5%).

Asimismo, la diabetes tipo 2 bien controlada añadiría casi dos años extra de vida y reduciría las emisiones de CO2e en un 21% en comparación con la enfermedad no controlada: 14.545 kg de CO2e en 23 años frente a 18.516 kg de CO2e en 21 años, respectivamente, incluso después de un retraso del tratamiento de 2 a 5 años. Una vez más, los ahorros se debieron principalmente a que se evitó el tratamiento de las complicaciones de la diabetes tipo 2.

Los investigadores reconocen varias limitaciones en sus hallazgos, incluida la falta general de metodologías probadas para determinar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con diversas terapias y el manejo de complicaciones, particularmente procedimientos costosos que requieren muchos recursos. Tampoco pudieron capturar la reducción de la huella de carbono derivada de la adopción de un estilo de vida más saludable entre aquellos con prediabetes, ya que estos datos no están disponibles.

"Si bien se emplean técnicas de modelado económico de la salud para evaluar el impacto ambiental del manejo de la diabetes [tipo 2], este estudio no constituye una evaluación económica convencional, ya que los costos de atención médica no se incluyen como un resultado", señalan.

Sin embargo, concluyen: "Este estudio subraya que la prevención eficaz de [diabetes tipo 2] a través de la dieta y el ejercicio en adultos con prediabetes, y el manejo óptimo de la enfermedad en adultos con [diabetes tipo 2] a través de la implementación temprana de recomendaciones basadas en evidencia, pueden mejorar los resultados de los pacientes y reducir el impacto ambiental relacionado con la atención médica.